Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio BC Place, por la jornada 12 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Vancouver Whitecaps recibe a Real Salt Lake este domingo 22 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver llega lanzado y con la chance de meter presión arriba de la tabla, mientras Real Salt Lake necesita un resultado grande para no perderle pisada a la zona de playoffs.

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La diferencia de puntos entre ambos es mínima, así que lo que pase en BC Place puede mover bastante el orden de la conferencia a esta altura del calendario.

La actualidad de ambos equipos

Vancouver Whitecaps viene de una seguidilla notable: ganó sus últimos tres partidos, incluido un 5-1 contundente ante Seattle Sounders y un 4-1 frente a San Diego FC antes de cerrar con un triunfo afuera ante Montreal. Esa racha lo tiene segundo en la tabla con 18 puntos en 10 fechas, números que lo meten de lleno entre los candidatos fuertes de la conferencia.

Real Salt Lake, en cambio, llega con ritmo más irregular. Después de caer ante San Jose, reaccionó con una victoria como local sobre LA Galaxy, pero en su presentación más reciente no pudo pasar del empate 1-1 como visitante frente a Seattle. Está cuarto con 17 unidades, pegado a Vancouver en la tabla pero con la obligación de sumar afuera para no perder terreno.

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El historial entre Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Vancouver: de 37 enfrentamientos, los canadienses ganaron 17, Real Salt Lake 15 y hubo 5 empates. En goles también manda el local de este domingo, 52 contra 47.

En los cruces más recientes Vancouver tomó el control: viene de un 3-0 contundente como visitante y de un 1-0 ajustado en el único duelo que ganó jugando en casa en esa serie reciente. Real Salt Lake, de todas formas, tiene en el raleo anterior algunos triunfos propios que muestran que la historia no es tan unilateral como el presente sugiere.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/09/2026 Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps 0-3 MLS 22/02/2026 Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake 1-0 MLS 25/05/2025 Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps 2-3 MLS 04/05/2025 Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake 2-1 MLS 20/10/2024 Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps 2-1 MLS 23/03/2024 Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake 1-2 MLS 24/09/2023 Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps 2-1 MLS 26/02/2023 Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake 1-2 MLS 21/08/2022 Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps 1-1 MLS 04/06/2022 Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake 2-1 MLS

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Horario del partido

México: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Nashville SC vs. FC Cincinnati — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis