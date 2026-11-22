Vancouver Whitecaps recibe a Real Salt Lake este domingo 22 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver llega lanzado y con la chance de meter presión arriba de la tabla, mientras Real Salt Lake necesita un resultado grande para no perderle pisada a la zona de playoffs.
La diferencia de puntos entre ambos es mínima, así que lo que pase en BC Place puede mover bastante el orden de la conferencia a esta altura del calendario.
La actualidad de ambos equipos
Vancouver Whitecaps viene de una seguidilla notable: ganó sus últimos tres partidos, incluido un 5-1 contundente ante Seattle Sounders y un 4-1 frente a San Diego FC antes de cerrar con un triunfo afuera ante Montreal. Esa racha lo tiene segundo en la tabla con 18 puntos en 10 fechas, números que lo meten de lleno entre los candidatos fuertes de la conferencia.
Real Salt Lake, en cambio, llega con ritmo más irregular. Después de caer ante San Jose, reaccionó con una victoria como local sobre LA Galaxy, pero en su presentación más reciente no pudo pasar del empate 1-1 como visitante frente a Seattle. Está cuarto con 17 unidades, pegado a Vancouver en la tabla pero con la obligación de sumar afuera para no perder terreno.
El historial entre Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Vancouver: de 37 enfrentamientos, los canadienses ganaron 17, Real Salt Lake 15 y hubo 5 empates. En goles también manda el local de este domingo, 52 contra 47.
En los cruces más recientes Vancouver tomó el control: viene de un 3-0 contundente como visitante y de un 1-0 ajustado en el único duelo que ganó jugando en casa en esa serie reciente. Real Salt Lake, de todas formas, tiene en el raleo anterior algunos triunfos propios que muestran que la historia no es tan unilateral como el presente sugiere.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/09/2026
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|0-3
|MLS
|22/02/2026
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|1-0
|MLS
|25/05/2025
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|2-3
|MLS
|04/05/2025
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|2-1
|MLS
|20/10/2024
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|2-1
|MLS
|23/03/2024
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|1-2
|MLS
|24/09/2023
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|2-1
|MLS
|26/02/2023
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|1-2
|MLS
|21/08/2022
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|1-1
|MLS
|04/06/2022
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|2-1
|MLS
Horario del partido
- México: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Nashville SC vs. FC Cincinnati — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 12 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Vancouver Whitecaps suma 18 puntos tras vencer a CF Montreal, Seattle Sounders y San Diego FC.
- Real Salt Lake suma 17 puntos en el torneo.