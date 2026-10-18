Alineaciones de FC Cincinnati y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati recibe a Columbus Crew este domingo 18 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de caer 2-3 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 3-1 a Charlotte FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cincinnati y Columbus Crew
FC Cincinnati (3-4-1-2): Evan Louro, Kyle Smith, Julián Malatini, Teenage Hadebe, Ender Echenique, Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Brian Anunga, Evander, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
Columbus Crew (3-4-3): Patrick Schulte, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Mohamed Farsi, Dylan Chambost, Taha Habroune, Anass Zaroury, Brais Méndez, Josef Martínez, Santiago Rodríguez. DT: Laurent Courtois.
La previa de FC Cincinnati y Columbus Crew: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: TQL Stadium
- Historial: 23 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Columbus Crew ganó 11 y empataron 6
- Último antecedente: 25/07/2026: Columbus Crew 2-1 FC Cincinnati
- Próximo partido de FC Cincinnati: vs. D.C. United, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Columbus Crew: vs. Toronto FC, sábado 24 de octubre