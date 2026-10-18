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Alineaciones de FC Cincinnati y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y Columbus Crew se enfrentan este domingo 18 de octubre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati vs. Columbus, MLS
FC Cincinnati vs. Columbus, MLS

FC Cincinnati recibe a Columbus Crew este domingo 18 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de caer 2-3 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 3-1 a Charlotte FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Cincinnati y Columbus Crew

FC Cincinnati (3-4-1-2): Evan Louro, Kyle Smith, Julián Malatini, Teenage Hadebe, Ender Echenique, Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Brian Anunga, Evander, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

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Columbus Crew (3-4-3): Patrick Schulte, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Mohamed Farsi, Dylan Chambost, Taha Habroune, Anass Zaroury, Brais Méndez, Josef Martínez, Santiago Rodríguez. DT: Laurent Courtois.

La previa de FC Cincinnati y Columbus Crew: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: TQL Stadium
  • Historial: 23 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Columbus Crew ganó 11 y empataron 6
  • Último antecedente: 25/07/2026: Columbus Crew 2-1 FC Cincinnati
  • Próximo partido de FC Cincinnati: vs. D.C. United, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Columbus Crew: vs. Toronto FC, sábado 24 de octubre
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