Nashville SC y FC Cincinnati se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Geodis Park, por la jornada 12 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Nashville SC recibe a FC Cincinnati este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Geodis Park.

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Nashville SC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero FC Cincinnati tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Nashville SC viene de ganar 2-0 como visitante ante FC Cincinnati. El equipo ocupa el puesto 2 con 23 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante New York Red Bulls.

FC Cincinnati ganó 3-1 como visitante ante Orlando City en la fecha anterior. FC Cincinnati está 5° en la tabla con 17 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Nashville SC.

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El historial entre Nashville SC y FC Cincinnati

Nashville SC y FC Cincinnati se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 8 triunfos de Nashville SC, 5 de FC Cincinnati y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/11/2026 FC Cincinnati vs. Nashville SC 0-2 MLS 30/08/2026 Nashville SC vs. FC Cincinnati 4-0 MLS 13/09/2025 FC Cincinnati vs. Nashville SC 2-1 MLS 30/03/2025 Nashville SC vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 22/09/2024 Nashville SC vs. FC Cincinnati 2-2 MLS 29/05/2024 FC Cincinnati vs. Nashville SC 0-2 MLS 05/08/2023 FC Cincinnati vs. Nashville SC 1-1 Leagues Cup 16/07/2023 FC Cincinnati vs. Nashville SC 3-1 MLS 26/03/2023 Nashville SC vs. FC Cincinnati 0-1 MLS 17/02/2023 Nashville SC vs. FC Cincinnati 6-3 Club Friendlies

Horario del partido

México: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One

Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake — domingo 22 de noviembre, 19:30 hs

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En síntesis