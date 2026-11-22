Nashville SC recibe a FC Cincinnati este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Geodis Park.
Nashville SC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero FC Cincinnati tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Nashville SC viene de ganar 2-0 como visitante ante FC Cincinnati. El equipo ocupa el puesto 2 con 23 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante New York Red Bulls.
FC Cincinnati ganó 3-1 como visitante ante Orlando City en la fecha anterior. FC Cincinnati está 5° en la tabla con 17 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Nashville SC.
El historial entre Nashville SC y FC Cincinnati
Nashville SC y FC Cincinnati se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 8 triunfos de Nashville SC, 5 de FC Cincinnati y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/11/2026
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|0-2
|MLS
|30/08/2026
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|4-0
|MLS
|13/09/2025
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|2-1
|MLS
|30/03/2025
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|22/09/2024
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|2-2
|MLS
|29/05/2024
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|0-2
|MLS
|05/08/2023
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|1-1
|Leagues Cup
|16/07/2023
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|3-1
|MLS
|26/03/2023
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
|17/02/2023
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|6-3
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake — domingo 22 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Nashville SC y FC Cincinnati se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 12 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Nashville SC suma 23 puntos en el torneo.
- FC Cincinnati suma 17 puntos en el torneo.