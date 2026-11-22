Nashville SC y FC Cincinnati se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Geodis Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nashville SC recibe a FC Cincinnati este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Geodis Park. Nashville SC viene de ganarle 2-0 a FC Cincinnati y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. FC Cincinnati viene de ganarle 3-1 a Orlando City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Nashville SC y FC Cincinnati

Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Edvard Tagseth, Matthew Corcoran, Elias Saad, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge. DT: B.J. Callaghan.

FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, David Douděra, Alvas Powell, Kyle Smith, Miles Robinson, Samuel Gidi, Pavel Bucha, Obinna Nwobodo, Tyrell Malacia, Kévin Denkey, Evander. DT: Pat Noonan.

La previa de Nashville SC y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber

Día: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 15:00 (hora de México)

15:00 (hora de México) Estadio: Geodis Park

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