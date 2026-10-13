Alineaciones de FC Dallas y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

Se viene FC Dallas vs. Seattle Sounders este miércoles 14 de octubre en el Toyota Stadium desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan FC Dallas y Seattle Sounders
FC Dallas viene de caer 2-3 ante Charlotte FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Seattle Sounders viene de ganarle 3-0 a New England Revolution y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Dallas y Seattle Sounders
FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Nolan Norris, Lalas Abubakar, Osaze Urhoghide, Patrickson Delgado, Joaquin Valiente, Shaq Moore, Christian Cappis, Kaick, Herman Johansson, Logan Farrington. DT: Eric Quill.
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Yeimar Gomez Andrade, Alex Roldan, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Hassani Dotson, Dejan Joveljić, Sebastian Gomez, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.
Suplentes de FC Dallas: Ran Binyamin, Daniel Job, Petar Musa, Santiago Moreno, Ramiro, Sebastien Ibeagha, Sam Sarver, Jonathan Sirois, Bernard Kamungo.
Suplentes de Seattle Sounders: Ryan Sailor, Caden Clark, Paul Arriola, Danny Musovski, Stefan Frei, Jesus Ferreira, Snyder Brunell, Peter Kingston, Kalani Kossa-Rienzi.
La previa de FC Dallas y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Toyota Stadium
- Historial: 50 cruces — FC Dallas ganó 12, Seattle Sounders ganó 25 y empataron 13
- Último antecedente: 26/04/2026: Seattle Sounders 2-1 FC Dallas
- Próximo partido de FC Dallas: vs. Houston Dynamo, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Seattle Sounders: vs. CF Montreal, domingo 18 de octubre