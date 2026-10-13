Alineaciones de FC Dallas y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

FC Dallas y Seattle Sounders se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Toyota Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene FC Dallas vs. Seattle Sounders este miércoles 14 de octubre en el Toyota Stadium desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan FC Dallas y Seattle Sounders

FC Dallas viene de caer 2-3 ante Charlotte FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Seattle Sounders viene de ganarle 3-0 a New England Revolution y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Dallas y Seattle Sounders

FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Nolan Norris, Lalas Abubakar, Osaze Urhoghide, Patrickson Delgado, Joaquin Valiente, Shaq Moore, Christian Cappis, Kaick, Herman Johansson, Logan Farrington. DT: Eric Quill.

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Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Yeimar Gomez Andrade, Alex Roldan, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Hassani Dotson, Dejan Joveljić, Sebastian Gomez, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.

Suplentes de FC Dallas: Ran Binyamin, Daniel Job, Petar Musa, Santiago Moreno, Ramiro, Sebastien Ibeagha, Sam Sarver, Jonathan Sirois, Bernard Kamungo.

Suplentes de Seattle Sounders: Ryan Sailor, Caden Clark, Paul Arriola, Danny Musovski, Stefan Frei, Jesus Ferreira, Snyder Brunell, Peter Kingston, Kalani Kossa-Rienzi.

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La previa de FC Dallas y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber