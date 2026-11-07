Dónde ver EN VIVO Seattle Sounders vs. LAFC por la jornada 34 de la MLS: TV y streaming online

Seattle Sounders recibe a LAFC este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field.
Seattle Sounders llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero LAFC tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Seattle Sounders viene de perder 1-5 como visitante ante Vancouver Whitecaps. El equipo ocupa el puesto 10 con 43 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Houston Dynamo.
LAFC perdió 1-3 como local ante Minnesota United en la fecha anterior. LAFC está 6° en la tabla con 47 puntos. Antes empató 2-2 como local ante LA Galaxy.
El historial entre Seattle Sounders y LAFC
Seattle Sounders y LAFC se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Seattle Sounders y 2 de LAFC.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/05/2026
|LAFC vs. Seattle Sounders
|1-0
|MLS 2026
|15/05/2025
|LAFC vs. Seattle Sounders
|4-0
|MLS 2025
|08/03/2025
|Seattle Sounders vs. LAFC
|5-2
|MLS 2025
|24/11/2024
|LAFC vs. Seattle Sounders
|1-2
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- Seattle Sounders y LAFC se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Seattle Sounders suma 43 puntos en el torneo.
- LAFC suma 47 puntos en el torneo.