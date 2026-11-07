Dónde ver EN VIVO Seattle Sounders vs. LAFC por la jornada 34 de la MLS: TV y streaming online

Seattle Sounders y LAFC se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Lumen Field, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Seattle Sounders recibe a LAFC este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field.

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Seattle Sounders llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero LAFC tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Seattle Sounders viene de perder 1-5 como visitante ante Vancouver Whitecaps. El equipo ocupa el puesto 10 con 43 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Houston Dynamo.

LAFC perdió 1-3 como local ante Minnesota United en la fecha anterior. LAFC está 6° en la tabla con 47 puntos. Antes empató 2-2 como local ante LA Galaxy.

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El historial entre Seattle Sounders y LAFC

Seattle Sounders y LAFC se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Seattle Sounders y 2 de LAFC.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/05/2026 LAFC vs. Seattle Sounders 1-0 MLS 2026 15/05/2025 LAFC vs. Seattle Sounders 4-0 MLS 2025 08/03/2025 Seattle Sounders vs. LAFC 5-2 MLS 2025 24/11/2024 LAFC vs. Seattle Sounders 1-2 2024 MLS

Horario del partido

México: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

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En síntesis