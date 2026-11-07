Alineaciones de Seattle Sounders y LAFC por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders recibe a LAFC este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de caer 1-5 ante Vancouver Whitecaps y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de caer 1-3 ante Minnesota United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Seattle Sounders y LAFC
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldan, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Albert Rusnak, Cristian Roldan, Jesus Ferreira, Dejan Joveljic, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.
LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Aaron Long, Eddie Segura, Mathieu Choiniere, Son Heung-min, Igor Jesus, Armindo Sieb, Denis Bouanga, Leo Walta.
La previa de Seattle Sounders y LAFC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Lumen Field