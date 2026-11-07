Alineaciones de Seattle Sounders y LAFC por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders y LAFC se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Lumen Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Seattle Sounders recibe a LAFC este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de caer 1-5 ante Vancouver Whitecaps y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de caer 1-3 ante Minnesota United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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