Seattle Sounders recibe a Real Salt Lake este jueves 19 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de ganarle 2-1 a LAFC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 2-1 a LA Galaxy y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Seattle Sounders y Real Salt Lake
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Kee-Hee Kim, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Paul Arriola, Jordan Morris, Dejan Joveljić, Sebastian Gómez. DT: Brian Schmetzer.
Real Salt Lake (3-4-2-1): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Saba Lobzhanidze, Zach Booth, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Morgan Guilavogui, Juan Manuel Sanabria, Sergi Solans. DT: Pablo Mastroeni.
La previa de Seattle Sounders y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 19 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Lumen Field
- Historial: 48 cruces — Seattle Sounders ganó 19, Real Salt Lake ganó 21 y empataron 10
- Último antecedente: 24/09/2026: Seattle Sounders 2-0 Real Salt Lake