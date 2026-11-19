Seattle Sounders y Real Salt Lake se enfrentan este jueves 19 de noviembre en el Estadio Lumen Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Seattle Sounders recibe a Real Salt Lake este jueves 19 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de ganarle 2-1 a LAFC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 2-1 a LA Galaxy y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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