Seattle Sounders y Real Salt Lake se enfrentan este jueves 19 de noviembre, en el Estadio Lumen Field, por la jornada 12 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Seattle Sounders recibe a Real Salt Lake este jueves 19 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field.

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Seattle Sounders llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Real Salt Lake tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Seattle Sounders ganó 2-1 como local ante LAFC en la fecha anterior. Seattle Sounders está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Vancouver Whitecaps.

En su último compromiso, Real Salt Lake ganó 2-1 como local ante LA Galaxy. El conjunto marcha 3° con 16 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante San Jose Earthquakes.

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El historial entre Seattle Sounders y Real Salt Lake

Seattle Sounders y Real Salt Lake se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 19 triunfos de Seattle Sounders, 21 de Real Salt Lake y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake 2-0 MLS 01/03/2026 Real Salt Lake vs. Seattle Sounders 2-1 MLS 12/10/2025 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake 1-0 MLS 01/03/2025 Real Salt Lake vs. Seattle Sounders 2-0 MLS 30/05/2024 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake 1-1 MLS 16/05/2024 Real Salt Lake vs. Seattle Sounders 2-0 MLS 23/07/2023 Real Salt Lake vs. Seattle Sounders 3-0 Leagues Cup 30/04/2023 Real Salt Lake vs. Seattle Sounders 0-0 MLS 05/03/2023 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake 2-0 MLS 15/08/2022 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake 1-2 MLS

Horario del partido

México: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

En síntesis

Seattle Sounders y Real Salt Lake se enfrentan este jueves 19 de noviembre por la jornada 12 de la MLS.

se enfrentan este jueves 19 de noviembre por la jornada 12 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. Seattle Sounders suma 18 puntos en el torneo.

suma 18 puntos en el torneo. Real Salt Lake suma 16 puntos en el torneo.