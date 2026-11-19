Seattle Sounders recibe a Real Salt Lake este jueves 19 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field.
Seattle Sounders llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Real Salt Lake tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Seattle Sounders ganó 2-1 como local ante LAFC en la fecha anterior. Seattle Sounders está 2° en la tabla con 18 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Vancouver Whitecaps.
En su último compromiso, Real Salt Lake ganó 2-1 como local ante LA Galaxy. El conjunto marcha 3° con 16 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante San Jose Earthquakes.
El historial entre Seattle Sounders y Real Salt Lake
Seattle Sounders y Real Salt Lake se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 19 triunfos de Seattle Sounders, 21 de Real Salt Lake y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Seattle Sounders vs. Real Salt Lake
|2-0
|MLS
|01/03/2026
|Real Salt Lake vs. Seattle Sounders
|2-1
|MLS
|12/10/2025
|Seattle Sounders vs. Real Salt Lake
|1-0
|MLS
|01/03/2025
|Real Salt Lake vs. Seattle Sounders
|2-0
|MLS
|30/05/2024
|Seattle Sounders vs. Real Salt Lake
|1-1
|MLS
|16/05/2024
|Real Salt Lake vs. Seattle Sounders
|2-0
|MLS
|23/07/2023
|Real Salt Lake vs. Seattle Sounders
|3-0
|Leagues Cup
|30/04/2023
|Real Salt Lake vs. Seattle Sounders
|0-0
|MLS
|05/03/2023
|Seattle Sounders vs. Real Salt Lake
|2-0
|MLS
|15/08/2022
|Seattle Sounders vs. Real Salt Lake
|1-2
|MLS
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Seattle Sounders y Real Salt Lake se enfrentan este jueves 19 de noviembre por la jornada 12 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Seattle Sounders suma 18 puntos en el torneo.
- Real Salt Lake suma 16 puntos en el torneo.