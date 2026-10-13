Alineaciones de LA Galaxy y Portland Timbers por la MLS: formaciones probables

LA Galaxy y Portland Timbers se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Dignity Health Sports Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene LA Galaxy vs. Portland Timbers este miércoles 14 de octubre en el Dignity Health Sports Park desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan LA Galaxy y Portland Timbers

LA Galaxy viene de caer 2-6 ante St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Portland Timbers viene de empatar 3-3 con Sporting Kansas City y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de LA Galaxy y Portland Timbers

LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Julian Aude, Jakob Glesnes, Justin Haak, Harbor Miller, Pablo Ruiz, Sergi Roberto, Erik Thommy, Troy Elgersma, Kyogo Furuhashi, Robert Taylor. DT: Greg Vanney.

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Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Jimer Fory, Kamal Miller, Joel Waterman, Ronald Hernandez, David Pereira Da Costa, Diego Chara, Joao Ortiz, Kristoffer Velde, Vincent Janssen, Ariel Lassister. DT: Martí Cifuentes.

Suplentes de LA Galaxy: Novak Mićović, Calegari, Maya Yoshida, Lucas Sanabria, John Nelson, Marco Reus, Carlos Garces, Joseph Paintsil, João Klauss.

Suplentes de Portland Timbers: Antony Alves Santos, Eric Miller, Cole Bassett, Omir Fernandez, Ian Smith, Trey Muse, Alexander Aravena, Jose Caicedo, Eric Izoita.

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La previa de LA Galaxy y Portland Timbers: todo lo que hay que saber