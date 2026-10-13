Alineaciones de LA Galaxy y Portland Timbers por la MLS: formaciones probables

Se viene LA Galaxy vs. Portland Timbers este miércoles 14 de octubre en el Dignity Health Sports Park desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan LA Galaxy y Portland Timbers
LA Galaxy viene de caer 2-6 ante St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Portland Timbers viene de empatar 3-3 con Sporting Kansas City y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LA Galaxy y Portland Timbers
LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Julian Aude, Jakob Glesnes, Justin Haak, Harbor Miller, Pablo Ruiz, Sergi Roberto, Erik Thommy, Troy Elgersma, Kyogo Furuhashi, Robert Taylor. DT: Greg Vanney.
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Jimer Fory, Kamal Miller, Joel Waterman, Ronald Hernandez, David Pereira Da Costa, Diego Chara, Joao Ortiz, Kristoffer Velde, Vincent Janssen, Ariel Lassister. DT: Martí Cifuentes.
Suplentes de LA Galaxy: Novak Mićović, Calegari, Maya Yoshida, Lucas Sanabria, John Nelson, Marco Reus, Carlos Garces, Joseph Paintsil, João Klauss.
Suplentes de Portland Timbers: Antony Alves Santos, Eric Miller, Cole Bassett, Omir Fernandez, Ian Smith, Trey Muse, Alexander Aravena, Jose Caicedo, Eric Izoita.
La previa de LA Galaxy y Portland Timbers: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Historial: 43 cruces — LA Galaxy ganó 16, Portland Timbers ganó 16 y empataron 11
- Último antecedente: 22/03/2026: Portland Timbers 1-1 LA Galaxy
- Próximo partido de LA Galaxy: vs. San Diego FC, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Portland Timbers: vs. Colorado Rapids, domingo 18 de octubre