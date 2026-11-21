FC Dallas recibe a Portland Timbers este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. Los dos llegan con el envión de haber ganado en la última fecha, y eso le agrega un condimento extra a un cruce que puede mover posiciones en la tabla de la MLS.
FC Dallas está quinto y Portland lo sigue de cerca en la séptima posición, así que los puntos pesan para seguir escalando en la temporada.
La actualidad de ambos equipos
FC Dallas llega con confianza después de golear 3-1 a Colorado Rapids en su última presentación. Antes había rescatado un empate como visitante ante Sporting Kansas City y venía de una caída feflex ante Columbus Crew, pero el triunfo más reciente le devolvió el envión anímico de local, que es justamente donde recibe a Portland.
Portland Timbers viene de ganarle 2-0 a Austin FC jugando como visitante, y esa victoria es la tercera al hilo: antes había goleado 3-1 a Houston Dynamo de local y se había impuesto 3-2 ante St. Louis City. El equipo llega en racha y con la confianza de quien no pierde hace rato, algo que puede pesar incluso jugando fuera de casa.
El historial entre FC Dallas y Portland Timbers
El historial entre ambos tiene a FC Dallas como el más ganador: 15 triunfos contra 12 de Portland en 40 enfrentamientos, con 14 empates que muestran la paridad del cruce. En goles también hay ventaja para los texanos, que convirtieron 66 contra 52 del Portland en toda la serie.
Los últimos duelos confirman que el margen es corto: en septiembre FC Dallas ganó 2-1 de local y en julio empataron 2-2. La tendencia de partidos cerrados se repite seguido entre estos dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/09/2026
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|2-1
|MLS
|23/07/2026
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|2-2
|MLS
|28/09/2025
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|2-2
|MLS
|10/08/2025
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|2-0
|MLS
|06/10/2024
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|0-0
|MLS
|05/07/2024
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|3-2
|MLS
|12/06/2023
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|1-0
|MLS
|02/04/2023
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|1-1
|MLS
|07/08/2022
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|1-1
|MLS
|20/03/2022
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|4-1
|MLS
Horario del partido
- México: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- New England Revolution vs. Philadelphia Union — sábado 21 de noviembre, 13:00 hs
- Inter Miami vs. Columbus Crew — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- St. Louis City vs. LAFC — lunes 23 de noviembre, 19:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo — martes 24 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- FC Dallas y Portland Timbers se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- FC Dallas suma 15 puntos en el torneo.
- Portland Timbers suma 14 puntos tras vencer a Austin FC, Houston Dynamo y St. Louis City.