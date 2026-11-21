FC Dallas y Portland Timbers se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Toyota Stadium, por la jornada 10 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Dallas recibe a Portland Timbers este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. Los dos llegan con el envión de haber ganado en la última fecha, y eso le agrega un condimento extra a un cruce que puede mover posiciones en la tabla de la MLS.

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FC Dallas está quinto y Portland lo sigue de cerca en la séptima posición, así que los puntos pesan para seguir escalando en la temporada.

La actualidad de ambos equipos

FC Dallas llega con confianza después de golear 3-1 a Colorado Rapids en su última presentación. Antes había rescatado un empate como visitante ante Sporting Kansas City y venía de una caída feflex ante Columbus Crew, pero el triunfo más reciente le devolvió el envión anímico de local, que es justamente donde recibe a Portland.

Portland Timbers viene de ganarle 2-0 a Austin FC jugando como visitante, y esa victoria es la tercera al hilo: antes había goleado 3-1 a Houston Dynamo de local y se había impuesto 3-2 ante St. Louis City. El equipo llega en racha y con la confianza de quien no pierde hace rato, algo que puede pesar incluso jugando fuera de casa.

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El historial entre FC Dallas y Portland Timbers

El historial entre ambos tiene a FC Dallas como el más ganador: 15 triunfos contra 12 de Portland en 40 enfrentamientos, con 14 empates que muestran la paridad del cruce. En goles también hay ventaja para los texanos, que convirtieron 66 contra 52 del Portland en toda la serie.

Los últimos duelos confirman que el margen es corto: en septiembre FC Dallas ganó 2-1 de local y en julio empataron 2-2. La tendencia de partidos cerrados se repite seguido entre estos dos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/09/2026 FC Dallas vs. Portland Timbers 2-1 MLS 23/07/2026 Portland Timbers vs. FC Dallas 2-2 MLS 28/09/2025 Portland Timbers vs. FC Dallas 2-2 MLS 10/08/2025 FC Dallas vs. Portland Timbers 2-0 MLS 06/10/2024 Portland Timbers vs. FC Dallas 0-0 MLS 05/07/2024 FC Dallas vs. Portland Timbers 3-2 MLS 12/06/2023 Portland Timbers vs. FC Dallas 1-0 MLS 02/04/2023 FC Dallas vs. Portland Timbers 1-1 MLS 07/08/2022 Portland Timbers vs. FC Dallas 1-1 MLS 20/03/2022 FC Dallas vs. Portland Timbers 4-1 MLS

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Horario del partido

México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

New England Revolution vs. Philadelphia Union — sábado 21 de noviembre, 13:00 hs

Inter Miami vs. Columbus Crew — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs

St. Louis City vs. LAFC — lunes 23 de noviembre, 19:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo — martes 24 de noviembre, 21:00 hs

En síntesis