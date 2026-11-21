FC Dallas recibe a Portland Timbers este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de ganarle 3-1 a Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Portland Timbers viene de ganarle 2-0 a Austin FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Dallas y Portland Timbers
FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Shaq Moore, Osaze Urhoghide, Sebastien Ibeagha, Joaquín Valiente, Herman Johansson, Ramiro, Kaick, Daniel Job, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Finn Surman, Joel Waterman, Ian Smith, Eric Izoita, José Caicedo, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Martí Cifuentes.
La previa de FC Dallas y Portland Timbers: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: Toyota Stadium
- Historial: 40 cruces — FC Dallas ganó 15, Portland Timbers ganó 12 y empataron 14
- Último antecedente: 13/09/2026: FC Dallas 2-1 Portland Timbers
- Próximo partido de FC Dallas: vs. Portland Timbers, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Portland Timbers: vs. FC Dallas, domingo 29 de noviembre