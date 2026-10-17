Alineaciones de LA Galaxy y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

LA Galaxy recibe a San Diego FC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy viene de ganarle 2-0 a Portland Timbers y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de empatar 3-3 con Houston Dynamo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LA Galaxy y San Diego FC
LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Calegari, Justin Haak, Carlos Garcés, John Nelson, Sergi Roberto, Marco Reus, Pablo Ruiz, Robert Taylor, Joseph Paintsil, João Klauss. DT: Greg Vanney.
San Diego FC (4-3-3): CJ Dos Santos, Dagur Dan Thorhallsson, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Onni Valakari, Anders Dreyer, Cédric Bakambu, Elias Achouri. DT: Mikey Varas.
La previa de LA Galaxy y San Diego FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Historial: 3 cruces — LA Galaxy ganó 0, San Diego FC ganó 3 y empataron 0
- Último antecedente: 30/08/2026: San Diego FC 3-1 LA Galaxy
- Próximo partido de LA Galaxy: vs. LAFC, lunes 26 de octubre
- Próximo partido de San Diego FC: vs. Seattle Sounders, domingo 25 de octubre