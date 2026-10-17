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Alineaciones de LA Galaxy y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

LA Galaxy y San Diego FC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Dignity Health Sports Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LA Galaxy vs. San Diego FC, MLS
LA Galaxy vs. San Diego FC, MLS

LA Galaxy recibe a San Diego FC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy viene de ganarle 2-0 a Portland Timbers y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de empatar 3-3 con Houston Dynamo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de LA Galaxy y San Diego FC

LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Calegari, Justin Haak, Carlos Garcés, John Nelson, Sergi Roberto, Marco Reus, Pablo Ruiz, Robert Taylor, Joseph Paintsil, João Klauss. DT: Greg Vanney.

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San Diego FC (4-3-3): CJ Dos Santos, Dag­ur Dan Thorhallsson, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Onni Valakari, Anders Dreyer, Cédric Bakambu, Elias Achouri. DT: Mikey Varas.

La previa de LA Galaxy y San Diego FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: Dignity Health Sports Park
  • Historial: 3 cruces — LA Galaxy ganó 0, San Diego FC ganó 3 y empataron 0
  • Último antecedente: 30/08/2026: San Diego FC 3-1 LA Galaxy
  • Próximo partido de LA Galaxy: vs. LAFC, lunes 26 de octubre
  • Próximo partido de San Diego FC: vs. Seattle Sounders, domingo 25 de octubre
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