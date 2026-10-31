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Alineaciones de St. Louis City y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

St. Louis City y San Diego FC se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Energizer Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

STL FC vs. San Diego FC, MLS
STL FC vs. San Diego FC, MLS

St. Louis City recibe a San Diego FC este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City viene de caer 2-3 ante Portland Timbers y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de caer 1-4 ante Vancouver Whitecaps y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de St. Louis City y San Diego FC

St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Conrad Wallem, Chris Durkin, Daniel Edelman, Tomas Totland, Carlo Holse, Rafael Navarro, Damion Downs. DT: Yoann Damet.

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San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Jeppe Tverskov, Anibal Godoy, Gabriel Pirani, Anders Dreyer, Cedric Bakambu, Amahl Pellegrino. DT: Mikey Varas.

La previa de St. Louis City y San Diego FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Estadio: Energizer Park
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. Houston Dynamo, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de San Diego FC: vs. Sporting Kansas City, domingo 8 de noviembre
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