Alineaciones de St. Louis City y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

St. Louis City recibe a San Diego FC este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City viene de caer 2-3 ante Portland Timbers y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. San Diego FC viene de caer 1-4 ante Vancouver Whitecaps y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de St. Louis City y San Diego FC
St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Conrad Wallem, Chris Durkin, Daniel Edelman, Tomas Totland, Carlo Holse, Rafael Navarro, Damion Downs. DT: Yoann Damet.
San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Manu Duah, Kieran Sargeant, Jeppe Tverskov, Anibal Godoy, Gabriel Pirani, Anders Dreyer, Cedric Bakambu, Amahl Pellegrino. DT: Mikey Varas.
La previa de St. Louis City y San Diego FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Energizer Park
- Próximo partido de St. Louis City: vs. Houston Dynamo, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de San Diego FC: vs. Sporting Kansas City, domingo 8 de noviembre