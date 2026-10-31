Dónde ver EN VIVO St. Louis City vs. San Diego FC por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

St. Louis City y San Diego FC se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Energizer Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

St. Louis City recibe a San Diego FC este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City se cae a pedazos justo cuando más necesita puntos para asegurar su lugar entre los mejores de la Conferencia Oeste. Llega raspando, con tres derrotas al hilo, y enfrente tiene a un rival que tampoco atraviesa su mejor momento.

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El equipo de casa pelea por no perder terreno en la tabla y necesita cortar la racha negativa antes de que la zona de playoffs empiece a complicarse. Para San Diego FC, en cambio, es una chance de sumar de visitante y meterse en la pelea por un cupo que todavía no tiene asegurado.

La actualidad de ambos equipos

St. Louis City viene de perder tres partidos seguidos, el último de local 2-3 ante Portland Timbers, y antes cayó también como visitante frente a Real Salt Lake y Minnesota United. Pese al mal momento, el equipo se mantiene tercero con 51 puntos, un colchón que por ahora lo sostiene pero que puede evaporarse si la racha sigue.

San Diego FC tampoco llega fino: cayó 1-4 en su visita a Vancouver Whitecaps y antes empató 2-2 con Seattle Sounders y con LA Galaxy. Está 13° con 35 unidades, en una zona donde cada partido pesa para definir si entra o se queda afuera de la pelea por los puestos de clasificación.

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El historial entre St. Louis City y San Diego FC

El historial reciente es corto pero favorece claramente a San Diego FC, que ganó dos de los tres duelos y empató el restante, sin perder ninguno. St. Louis City ni siquiera convirtió en dos de esos tres cruces y en total anotó apenas un gol contra los cuatro de su rival.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/03/2026 San Diego FC vs. St. Louis City 2-0 MLS 2026 11/05/2025 St. Louis City vs. San Diego FC 1-2 MLS 2025 02/03/2025 San Diego FC vs. St. Louis City 0-0 MLS 2025

Horario del partido

México: 13:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs

New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

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En síntesis