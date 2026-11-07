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Alineaciones de San Diego FC y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

San Diego FC y Sporting Kansas City se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Snapdragon Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Diego FC vs. Sporting KC, MLS
San Diego FC vs. Sporting KC, MLS

San Diego FC recibe a Sporting Kansas City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Snapdragon Stadium. San Diego FC viene de ganarle 1-0 a St. Louis City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sporting Kansas City viene de empatar 1-1 con FC Dallas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Diego FC y Sporting Kansas City

San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Manu Duah, Christopher McVey, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen, David Vazquez. DT: Mikey Varas.

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Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Davis, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Lasse Berg Johnsen, Owen Wolff, Capita, Taylor Calheira, Rubén Ramos. DT: Raphael Wicky.

La previa de San Diego FC y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de México)
  • Estadio: Snapdragon Stadium
  • Historial: 3 cruces — San Diego FC ganó 2, Sporting Kansas City ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 08/03/2026: Sporting Kansas City 0-1 San Diego FC
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