Alineaciones de San Diego FC y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

San Diego FC recibe a Sporting Kansas City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Snapdragon Stadium. San Diego FC viene de ganarle 1-0 a St. Louis City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sporting Kansas City viene de empatar 1-1 con FC Dallas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Diego FC y Sporting Kansas City
San Diego FC (4-3-3): Pablo Sisniega, Oscar Verhoeven, Manu Duah, Christopher McVey, Kieran Sargeant, Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen, David Vazquez. DT: Mikey Varas.
Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Davis, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Lasse Berg Johnsen, Owen Wolff, Capita, Taylor Calheira, Rubén Ramos. DT: Raphael Wicky.
La previa de San Diego FC y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Snapdragon Stadium
- Historial: 3 cruces — San Diego FC ganó 2, Sporting Kansas City ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 08/03/2026: Sporting Kansas City 0-1 San Diego FC