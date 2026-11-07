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San Diego FC vs. Sporting Kansas City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 34 de la MLS

San Diego FC y Sporting Kansas City se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Snapdragon Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

San Diego FC vs. Sporting KC, MLS
San Diego FC vs. Sporting KC, MLS

San Diego FC recibe a Sporting Kansas City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Snapdragon Stadium.

San Diego FC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sporting Kansas City tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

San Diego FC ganó 1-0 como visitante ante St. Louis City en la fecha anterior. San Diego FC está 13° en la tabla con 38 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Vancouver Whitecaps.

En su último compromiso, Sporting Kansas City empató 1-1 como local ante FC Dallas. El conjunto marcha 15° con 23 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Minnesota United.

El historial entre San Diego FC y Sporting Kansas City

San Diego FC y Sporting Kansas City se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de San Diego FC y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/03/2026Sporting Kansas City vs. San Diego FC0-1MLS
10/08/2025Sporting Kansas City vs. San Diego FC0-2MLS
18/05/2025San Diego FC vs. Sporting Kansas City0-0MLS

Horario del partido

  • México: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • San Diego FC y Sporting Kansas City se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • San Diego FC suma 38 puntos en el torneo.
  • Sporting Kansas City suma 23 puntos en el torneo.
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