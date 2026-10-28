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Alineaciones de Minnesota United y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Minnesota United y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio Allianz Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Minnesota United vs. Sporting KC, MLS
Minnesota United vs. Sporting KC, MLS

Minnesota United recibe a Sporting Kansas City este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de empatar 0-0 con Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sporting Kansas City viene de caer 1-2 ante Austin FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Minnesota United y Sporting Kansas City

Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Díaz, Morris Duggan, Anthony Markanich, Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Owen Gene, Mauricio González, Aziel Jackson, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.

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Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Davis, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Jacob Bartlett, Kwaku Agyabeng, Capita, Taylor Calheira, Stephen Afrifa. DT: Raphael Wicky.

La previa de Minnesota United y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Allianz Field
  • Historial: 33 cruces — Minnesota United ganó 12, Sporting Kansas City ganó 16 y empataron 5
  • Último antecedente: 23/07/2026: Sporting Kansas City 2-1 Minnesota United
  • Próximo partido de Minnesota United: vs. LAFC, lunes 2 de noviembre
  • Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. FC Dallas, sábado 31 de octubre
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