Alineaciones de Minnesota United y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Minnesota United recibe a Sporting Kansas City este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de empatar 0-0 con Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sporting Kansas City viene de caer 1-2 ante Austin FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Minnesota United y Sporting Kansas City
Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Díaz, Morris Duggan, Anthony Markanich, Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Owen Gene, Mauricio González, Aziel Jackson, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.
Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Davis, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Jacob Bartlett, Kwaku Agyabeng, Capita, Taylor Calheira, Stephen Afrifa. DT: Raphael Wicky.
La previa de Minnesota United y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Allianz Field
- Historial: 33 cruces — Minnesota United ganó 12, Sporting Kansas City ganó 16 y empataron 5
- Último antecedente: 23/07/2026: Sporting Kansas City 2-1 Minnesota United
- Próximo partido de Minnesota United: vs. LAFC, lunes 2 de noviembre
- Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. FC Dallas, sábado 31 de octubre