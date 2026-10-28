Alineaciones de Minnesota United y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Minnesota United y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio Allianz Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Minnesota United recibe a Sporting Kansas City este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de empatar 0-0 con Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sporting Kansas City viene de caer 1-2 ante Austin FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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