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Alineaciones de Sporting Kansas City y FC Dallas por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Sporting Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting KC vs. FC Dallas, MLS
Sporting KC vs. FC Dallas, MLS

Sporting Kansas City recibe a FC Dallas este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 1-3 ante Minnesota United y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de caer 0-2 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sporting Kansas City y FC Dallas

Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Davis, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Jacob Bartlett, Owen Wolff, Capita, Taylor Calheira, Stephen Afrifa. DT: Raphael Wicky.

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FC Dallas (3-4-1-2): Daniel, Herman Johansson, Osaze Urhoghide, Lalas Abubakar, Ran Binyamin, Ramiro, Patrickson Delgado, Christian Cappis, Bernard Kamungo, Petar Musa, Santiago Moreno. DT: Eric Quill.

La previa de Sporting Kansas City y FC Dallas: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Estadio: Sporting Park
  • Historial: 85 cruces — Sporting Kansas City ganó 36, FC Dallas ganó 35 y empataron 18
  • Último antecedente: 06/09/2026: FC Dallas 4-3 Sporting Kansas City
  • Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. San Diego FC, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de FC Dallas: vs. Colorado Rapids, domingo 8 de noviembre
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