Alineaciones de Sporting Kansas City y FC Dallas por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City recibe a FC Dallas este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 1-3 ante Minnesota United y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de caer 0-2 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sporting Kansas City y FC Dallas
Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Davis, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Jacob Bartlett, Owen Wolff, Capita, Taylor Calheira, Stephen Afrifa. DT: Raphael Wicky.
FC Dallas (3-4-1-2): Daniel, Herman Johansson, Osaze Urhoghide, Lalas Abubakar, Ran Binyamin, Ramiro, Patrickson Delgado, Christian Cappis, Bernard Kamungo, Petar Musa, Santiago Moreno. DT: Eric Quill.
La previa de Sporting Kansas City y FC Dallas: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Sporting Park
- Historial: 85 cruces — Sporting Kansas City ganó 36, FC Dallas ganó 35 y empataron 18
- Último antecedente: 06/09/2026: FC Dallas 4-3 Sporting Kansas City
- Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. San Diego FC, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de FC Dallas: vs. Colorado Rapids, domingo 8 de noviembre