Alineaciones de Sporting Kansas City y FC Dallas por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Sporting Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting Kansas City recibe a FC Dallas este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 1-3 ante Minnesota United y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de caer 0-2 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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