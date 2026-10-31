Sporting Kansas City vs. FC Dallas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Sporting Kansas City recibe a FC Dallas este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Sporting Park.
FC Dallas llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sporting Kansas City tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Sporting Kansas City perdió 1-3 como visitante ante Minnesota United en la fecha anterior. Sporting Kansas City está 15° en la tabla con 22 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Austin FC.
En su último compromiso, FC Dallas perdió 0-2 como local ante Columbus Crew. El conjunto marcha 2° con 54 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante San Jose Earthquakes.
El historial entre Sporting Kansas City y FC Dallas
Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentaron 85 veces en los últimos años: 36 triunfos de Sporting Kansas City, 35 de FC Dallas y 18 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/09/2026
|FC Dallas vs. Sporting Kansas City
|4-3
|MLS
|15/06/2025
|Sporting Kansas City vs. FC Dallas
|2-4
|MLS
|30/03/2025
|FC Dallas vs. Sporting Kansas City
|2-1
|MLS
|20/10/2024
|FC Dallas vs. Sporting Kansas City
|2-1
|MLS
|11/07/2024
|Sporting Kansas City vs. FC Dallas
|2-1
|US Open Cup
|08/07/2024
|Sporting Kansas City vs. FC Dallas
|3-2
|MLS
|01/06/2023
|Sporting Kansas City vs. FC Dallas
|2-1
|MLS
|19/03/2023
|FC Dallas vs. Sporting Kansas City
|2-1
|MLS
|09/10/2022
|FC Dallas vs. Sporting Kansas City
|2-1
|MLS
|11/05/2022
|Sporting Kansas City vs. FC Dallas
|4-2
|US Open Cup
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
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- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
- New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Sporting Kansas City suma 22 puntos en el torneo.
- FC Dallas suma 54 puntos en el torneo.