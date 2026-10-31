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Sporting Kansas City vs. FC Dallas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Sporting Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Sporting KC vs. FC Dallas, MLS
Sporting KC vs. FC Dallas, MLS

Sporting Kansas City recibe a FC Dallas este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Sporting Park.

FC Dallas llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sporting Kansas City tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Sporting Kansas City perdió 1-3 como visitante ante Minnesota United en la fecha anterior. Sporting Kansas City está 15° en la tabla con 22 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Austin FC.

En su último compromiso, FC Dallas perdió 0-2 como local ante Columbus Crew. El conjunto marcha 2° con 54 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante San Jose Earthquakes.

El historial entre Sporting Kansas City y FC Dallas

Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentaron 85 veces en los últimos años: 36 triunfos de Sporting Kansas City, 35 de FC Dallas y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/09/2026FC Dallas vs. Sporting Kansas City4-3MLS
15/06/2025Sporting Kansas City vs. FC Dallas2-4MLS
30/03/2025FC Dallas vs. Sporting Kansas City2-1MLS
20/10/2024FC Dallas vs. Sporting Kansas City2-1MLS
11/07/2024Sporting Kansas City vs. FC Dallas2-1US Open Cup
08/07/2024Sporting Kansas City vs. FC Dallas3-2MLS
01/06/2023Sporting Kansas City vs. FC Dallas2-1MLS
19/03/2023FC Dallas vs. Sporting Kansas City2-1MLS
09/10/2022FC Dallas vs. Sporting Kansas City2-1MLS
11/05/2022Sporting Kansas City vs. FC Dallas4-2US Open Cup

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
  • New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
  • Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
  • Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

  • Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Sporting Kansas City suma 22 puntos en el torneo.
  • FC Dallas suma 54 puntos en el torneo.
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