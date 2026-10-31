Sporting Kansas City vs. FC Dallas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Sporting Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Sporting Kansas City recibe a FC Dallas este sábado 31 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Sporting Park.

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FC Dallas llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sporting Kansas City tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Sporting Kansas City perdió 1-3 como visitante ante Minnesota United en la fecha anterior. Sporting Kansas City está 15° en la tabla con 22 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Austin FC.

En su último compromiso, FC Dallas perdió 0-2 como local ante Columbus Crew. El conjunto marcha 2° con 54 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante San Jose Earthquakes.

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El historial entre Sporting Kansas City y FC Dallas

Sporting Kansas City y FC Dallas se enfrentaron 85 veces en los últimos años: 36 triunfos de Sporting Kansas City, 35 de FC Dallas y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/09/2026 FC Dallas vs. Sporting Kansas City 4-3 MLS 15/06/2025 Sporting Kansas City vs. FC Dallas 2-4 MLS 30/03/2025 FC Dallas vs. Sporting Kansas City 2-1 MLS 20/10/2024 FC Dallas vs. Sporting Kansas City 2-1 MLS 11/07/2024 Sporting Kansas City vs. FC Dallas 2-1 US Open Cup 08/07/2024 Sporting Kansas City vs. FC Dallas 3-2 MLS 01/06/2023 Sporting Kansas City vs. FC Dallas 2-1 MLS 19/03/2023 FC Dallas vs. Sporting Kansas City 2-1 MLS 09/10/2022 FC Dallas vs. Sporting Kansas City 2-1 MLS 11/05/2022 Sporting Kansas City vs. FC Dallas 4-2 US Open Cup

Horario del partido

México: 13:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs

New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

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En síntesis