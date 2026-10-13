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Alineaciones de Nashville SC y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nashville vs. Sporting KC, MLS
Nashville vs. Sporting KC, MLS

Se viene Nashville SC vs. Sporting Kansas City este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Nashville SC y Sporting Kansas City

Nashville SC viene de ganarle 4-1 a Austin FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Sporting Kansas City viene de empatar 3-3 con Portland Timbers y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Nashville SC y Sporting Kansas City

Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar, Elias Saad, Patrick Yazbek, Matthew Corcoran, Hany Mukhtar, Sam Surridge, Cristian Espinoza. DT: B.J. Callaghan.

Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Emir Karić, Wyatt Meyer, Jansen Miller, Justin Reynolds, Calvin Harris, Kwaku Agyabeng, Zorhan Bassong, André Luiz, Stephen Afrifa, Taylor Calheira. DT: Raphael Wicky.

Suplentes de Nashville SC: Joe Willis, Daniel Lovitz, Jack Maher, Bryan Acosta, Shak Mohammed, Alex Muyl, Edvard Tagseth, Josh Bauer, Warren Madrigal.

Suplentes de Sporting Kansas City: John Pulskamp, Ian James, Jack Kortkamp, Jacob Bartlett, Ethan Bartlow, Ruben Ramos, Seymour Reid, Magomed-Shapi Suleymanov, Jayden Reid.

La previa de Nashville SC y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Geodis Park
  • Historial: 5 cruces — Nashville SC ganó 3, Sporting Kansas City ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 30/01/2024: Nashville SC 2-1 Sporting Kansas City
  • Próximo partido de Nashville SC: vs. San Jose Earthquakes, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Real Salt Lake, domingo 18 de octubre
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