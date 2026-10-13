Alineaciones de Nashville SC y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Nashville SC vs. Sporting Kansas City este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.