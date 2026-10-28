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Alineaciones de New England Revolution y New York Red Bulls por la MLS: formaciones probables

New England Revolution y New York Red Bulls se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Gillette Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New England vs. Red Bulls, MLS
New England vs. Red Bulls, MLS

New England Revolution recibe a New York Red Bulls este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de ganarle 2-1 a Philadelphia Union y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. New York Red Bulls viene de ganarle 2-0 a Inter Miami y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New England Revolution y New York Red Bulls

New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Peyton Miller, Carles Gil, Matt Polster, Jackson Yueill, Luca Langoni, Dor Turgeman, Daniel Gazdag. DT: Marko Mitrovic.

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New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Dylan Nealis, Tim Parker, Jahkeele Marshall-Rutty, Devin Padelford, Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Mohammed Sofo, Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.

La previa de New England Revolution y New York Red Bulls: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Gillette Stadium
  • Próximo partido de New England Revolution: vs. Inter Miami, lunes 2 de noviembre
  • Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Nashville SC, domingo 1 de noviembre
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