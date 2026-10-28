Alineaciones de New England Revolution y New York Red Bulls por la MLS: formaciones probables

New England Revolution recibe a New York Red Bulls este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de ganarle 2-1 a Philadelphia Union y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. New York Red Bulls viene de ganarle 2-0 a Inter Miami y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New England Revolution y New York Red Bulls
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Peyton Miller, Carles Gil, Matt Polster, Jackson Yueill, Luca Langoni, Dor Turgeman, Daniel Gazdag. DT: Marko Mitrovic.
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Dylan Nealis, Tim Parker, Jahkeele Marshall-Rutty, Devin Padelford, Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Mohammed Sofo, Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.
La previa de New England Revolution y New York Red Bulls: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Gillette Stadium
- Próximo partido de New England Revolution: vs. Inter Miami, lunes 2 de noviembre
- Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Nashville SC, domingo 1 de noviembre