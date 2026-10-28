Alineaciones de New England Revolution y New York Red Bulls por la MLS: formaciones probables

New England Revolution y New York Red Bulls se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Gillette Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New England Revolution recibe a New York Red Bulls este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de ganarle 2-1 a Philadelphia Union y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. New York Red Bulls viene de ganarle 2-0 a Inter Miami y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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