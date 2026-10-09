Alineaciones de New England Revolution y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

Se viene New England Revolution vs. Seattle Sounders este sábado 10 de octubre en el Gillette Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan New England Revolution y Seattle Sounders
New England Revolution viene de caer 0-3 ante Real Salt Lake y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Seattle Sounders viene de ganarle 2-1 a Sporting Kansas City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New England Revolution y Seattle Sounders
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Will Sands, Doums Fofana, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Jackson Yueill, Matt Polster, Carles Gil, Dániel Gazdag, Luca Langoni, Wilson Israel Harris. DT: Marko Mitrović.
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Stuart Russell Hawkins, Alex Roldan, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Caden Clark, Danny Musovski, Paul Arriola, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.
Suplentes de New England Revolution: Tanner Beason, Tylon Smith, Griffin Yow, Cody Baker, Marcos Zambrano, Donovan Parisian, Javaun Mussenden, Makai Wells, Diego Fagundez.
Suplentes de Seattle Sounders: Ryan Sailor, Stefan Frei, Yeimar Gomez Andrade, Antino Lopez, Mark Bronnik, Kalani Kossa-Rienzi, Sebastian Gomez.
La previa de New England Revolution y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Gillette Stadium
- Historial: 15 cruces — New England Revolution ganó 5, Seattle Sounders ganó 5 y empataron 5
- Último antecedente: 07/07/2024: Seattle Sounders 2-0 New England Revolution
- Próximo partido de New England Revolution: vs. FC Cincinnati, miércoles 14 de octubre
- Próximo partido de Seattle Sounders: vs. FC Dallas, jueves 15 de octubre