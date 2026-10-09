Alineaciones de New England Revolution y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Gillette Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene New England Revolution vs. Seattle Sounders este sábado 10 de octubre en el Gillette Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan New England Revolution y Seattle Sounders

New England Revolution viene de caer 0-3 ante Real Salt Lake y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Seattle Sounders viene de ganarle 2-1 a Sporting Kansas City y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New England Revolution y Seattle Sounders

New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Will Sands, Doums Fofana, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Jackson Yueill, Matt Polster, Carles Gil, Dániel Gazdag, Luca Langoni, Wilson Israel Harris. DT: Marko Mitrović.

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Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Stuart Russell Hawkins, Alex Roldan, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Caden Clark, Danny Musovski, Paul Arriola, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.

Suplentes de New England Revolution: Tanner Beason, Tylon Smith, Griffin Yow, Cody Baker, Marcos Zambrano, Donovan Parisian, Javaun Mussenden, Makai Wells, Diego Fagundez.

Suplentes de Seattle Sounders: Ryan Sailor, Stefan Frei, Yeimar Gomez Andrade, Antino Lopez, Mark Bronnik, Kalani Kossa-Rienzi, Sebastian Gomez.

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La previa de New England Revolution y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber