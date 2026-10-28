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Alineaciones de New York City FC y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

New York City FC y Atlanta United se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio Citi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

NYCFC vs. Atlanta United, MLS
NYCFC vs. Atlanta United, MLS

New York City FC recibe a Atlanta United este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de empatar 2-2 con Orlando City y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atlanta United viene de caer 2-3 ante Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York City FC y Atlanta United

New York City FC (4-3-3): Tomas Romero, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Kevin O'Toole, Aiden O'Neill, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Alonso Martinez, Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.

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Atlanta United (4-2-3-1): Lucas Hoyos, Tomas Jacob, Paulo Diaz, Junior Alonso, Elias Baez, Mauricio Amaro, Ajani Fortune, Giuliano Galoppo, Aleksey Miranchuk, Breel Embolo, Miguel Almiron. DT: Tata Martino.

La previa de New York City FC y Atlanta United: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Citi Field
  • Próximo partido de New York City FC: vs. CF Montreal, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Atlanta United: vs. Toronto FC, domingo 1 de noviembre
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