Alineaciones de New York City FC y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

New York City FC recibe a Atlanta United este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de empatar 2-2 con Orlando City y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atlanta United viene de caer 2-3 ante Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York City FC y Atlanta United
New York City FC (4-3-3): Tomas Romero, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Kevin O'Toole, Aiden O'Neill, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Alonso Martinez, Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.
Atlanta United (4-2-3-1): Lucas Hoyos, Tomas Jacob, Paulo Diaz, Junior Alonso, Elias Baez, Mauricio Amaro, Ajani Fortune, Giuliano Galoppo, Aleksey Miranchuk, Breel Embolo, Miguel Almiron. DT: Tata Martino.
La previa de New York City FC y Atlanta United: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Citi Field
- Próximo partido de New York City FC: vs. CF Montreal, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Atlanta United: vs. Toronto FC, domingo 1 de noviembre