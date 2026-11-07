Dónde ver EN VIVO D.C. United vs. New York City FC por la jornada 34 de la MLS: TV y streaming online

D.C. United y New York City FC se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Audi Field, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

D.C. United recibe a New York City FC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Audi Field. D.C. United llega golpeado y con la temporada prácticamente definida, mientras New York City FC todavía pelea por meterse entre los mejores de la MLS.

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Para el local es un partido de cerrar el año con algo de dignidad, pero para la visita cada punto puede valer la clasificación a playoffs.

La actualidad de ambos equipos

D.C. United atraviesa un cierre de temporada para el olvido: cayó en sus últimos tres compromisos, incluyendo una goleada 3-0 ante Columbus Crew y una derrota de visitante frente a Toronto FC. Marcha 14° con 33 unidades en 33 presentaciones, números que ya no le permiten pensar en nada grande para lo que resta del campeonato.

New York City FC, en cambio, llega con otro ánimo. No pierde desde hace tres fechas: empató con CF Montreal, le ganó a Atlanta United y rescató un punto en su visita a Orlando City. Está 10° con 39 puntos, en una zona que todavía lo mantiene con chances de meterse en los puestos de playoffs.

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El historial entre D.C. United y New York City FC

El historial reciente entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para D.C. United: de los últimos cinco cruces, el local de esta noche ganó dos, empató dos y perdió uno. En goles también hay paridad, con 5 a favor de D.C. United contra 4 de New York City FC. El antecedente más reciente, de mayo de este año, terminó 2-0 a favor de D.C. United jugando como visitante.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 New York City FC vs. D.C. United 0-2 MLS 2026 30/08/2025 New York City FC vs. D.C. United 1-2 MLS 2025 14/05/2025 D.C. United vs. New York City FC 0-0 MLS 2025 14/09/2024 D.C. United vs. New York City FC 1-1 2024 MLS 20/04/2024 New York City FC vs. D.C. United 2-0 2024 MLS

Horario del partido

México: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

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En síntesis