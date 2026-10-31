Alineaciones de New York City FC y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

New York City FC recibe a CF Montreal este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de ganarle 2-1 a Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. CF Montreal viene de caer 0-4 ante Charlotte FC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York City FC y CF Montreal
New York City FC (4-3-3): Matt Freese, Tayvon Gray, Matt Miazga, Thiago Martins, Kevin O'Toole, James Sands, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Talles Magno, Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.
CF Montreal (4-3-3): Samsy Keita, Dawid Bugaj, Efrain Morales, Brayan Vera, Luca Petrasso, Matty Longstaff, Wikelman Carmona, Victor Loturi, Gennadiy Synchuk, Daniel Rios, Noah Streit. DT: Philippe Eullaffroy.
La previa de New York City FC y CF Montreal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 12:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Citi Field
- Próximo partido de New York City FC: vs. D.C. United, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de CF Montreal: vs. Vancouver Whitecaps, sábado 7 de noviembre