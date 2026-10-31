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Alineaciones de New York City FC y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

New York City FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Citi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

NYCFC vs. CF Montreal, MLS
NYCFC vs. CF Montreal, MLS

New York City FC recibe a CF Montreal este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de ganarle 2-1 a Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. CF Montreal viene de caer 0-4 ante Charlotte FC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York City FC y CF Montreal

New York City FC (4-3-3): Matt Freese, Tayvon Gray, Matt Miazga, Thiago Martins, Kevin O'Toole, James Sands, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Talles Magno, Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.

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CF Montreal (4-3-3): Samsy Keita, Dawid Bugaj, Efrain Morales, Brayan Vera, Luca Petrasso, Matty Longstaff, Wikelman Carmona, Victor Loturi, Gennadiy Synchuk, Daniel Rios, Noah Streit. DT: Philippe Eullaffroy.

La previa de New York City FC y CF Montreal: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 12:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Citi Field
  • Próximo partido de New York City FC: vs. D.C. United, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de CF Montreal: vs. Vancouver Whitecaps, sábado 7 de noviembre
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