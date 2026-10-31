New York City FC vs. CF Montreal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

New York City FC recibe a CF Montreal este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field.
New York City FC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero CF Montreal tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, New York City FC ganó 2-1 como local ante Atlanta United. El conjunto marcha 12° con 38 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Orlando City.
CF Montreal viene de perder 0-4 como visitante ante Charlotte FC. El equipo ocupa el puesto 15 con 25 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Nashville SC.
El historial entre New York City FC y CF Montreal
New York City FC y CF Montreal se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de New York City FC y 4 de CF Montreal.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|CF Montreal vs. New York City FC
|1-0
|MLS 2026
|28/06/2025
|CF Montreal vs. New York City FC
|1-0
|MLS 2025
|10/05/2025
|New York City FC vs. CF Montreal
|0-1
|MLS 2025
|19/10/2024
|CF Montreal vs. New York City FC
|2-0
|2024 MLS
|03/07/2024
|New York City FC vs. CF Montreal
|2-0
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
- Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- New York City FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- New York City FC suma 38 puntos en el torneo.
- CF Montreal suma 25 puntos en el torneo.