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New York City FC vs. CF Montreal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 33 de la MLS

New York City FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Citi Field, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

NYCFC vs. CF Montreal, MLS
NYCFC vs. CF Montreal, MLS

New York City FC recibe a CF Montreal este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field.

New York City FC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero CF Montreal tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, New York City FC ganó 2-1 como local ante Atlanta United. El conjunto marcha 12° con 38 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Orlando City.

CF Montreal viene de perder 0-4 como visitante ante Charlotte FC. El equipo ocupa el puesto 15 con 25 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Nashville SC.

El historial entre New York City FC y CF Montreal

New York City FC y CF Montreal se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de New York City FC y 4 de CF Montreal.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026CF Montreal vs. New York City FC1-0MLS 2026
28/06/2025CF Montreal vs. New York City FC1-0MLS 2025
10/05/2025New York City FC vs. CF Montreal0-1MLS 2025
19/10/2024CF Montreal vs. New York City FC2-02024 MLS
03/07/2024New York City FC vs. CF Montreal2-02024 MLS

Horario del partido

  • México: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
  • Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
  • Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
  • Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

  • New York City FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • New York City FC suma 38 puntos en el torneo.
  • CF Montreal suma 25 puntos en el torneo.
Bolavip México
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