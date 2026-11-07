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Alineaciones de D.C. United y New York City FC por la MLS: formaciones probables

D.C. United y New York City FC se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Audi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

DC vs. NYCFC, MLS
DC vs. NYCFC, MLS

D.C. United recibe a New York City FC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Estadio Audi Field. D.C. United viene de caer 0-3 ante Columbus Crew y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. New York City FC viene de empatar 1-1 con CF Montreal y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de D.C. United y New York City FC

D.C. United (4-4-2): Alex Bono, Silvan Hefti, William Conner Antley, Sean Nealis, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Matti Peltola, Andre Dozzell, Peglow, Nathan Ordaz, Jared Stroud. DT: Rene Weiler.

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New York City FC (4-3-3): Matt Freese, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Kevin O'Toole, Jonathan Shore, Nicolas Fernandez, Keaton Parks, Agustin Ojeda, Talles Magno, Benie Adama Traore. DT: Pascal Jansen.

La previa de D.C. United y New York City FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Audi Field
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