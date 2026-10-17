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Alineaciones de New York City FC y LAFC por la MLS: formaciones probables

New York City FC y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Citi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

NYCFC vs. LAFC, MLS
NYCFC vs. LAFC, MLS

New York City FC recibe a LAFC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de caer 0-2 ante Inter Miami y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de ganarle 3-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York City FC y LAFC

New York City FC (4-3-3): Matt Freese, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Nico Cavallo, Aiden O'Neill, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Alonso Martinez, Benie Adama Traore. DT: Pascal Jansen.

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LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko, Mark Delgado, Son Heung-min, Igor Jesus, Leo Walta, Denis Bouanga, Armindo Sieb.

La previa de New York City FC y LAFC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Citi Field
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