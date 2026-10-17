Alineaciones de New York City FC y LAFC por la MLS: formaciones probables

New York City FC y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Citi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New York City FC recibe a LAFC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de caer 0-2 ante Inter Miami y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de ganarle 3-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.