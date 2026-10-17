Alineaciones de New York City FC y LAFC por la MLS: formaciones probables

New York City FC recibe a LAFC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. New York City FC viene de caer 0-2 ante Inter Miami y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de ganarle 3-1 a Austin FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York City FC y LAFC
New York City FC (4-3-3): Matt Freese, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Nico Cavallo, Aiden O'Neill, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Alonso Martinez, Benie Adama Traore. DT: Pascal Jansen.
LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko, Mark Delgado, Son Heung-min, Igor Jesus, Leo Walta, Denis Bouanga, Armindo Sieb.
La previa de New York City FC y LAFC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Citi Field