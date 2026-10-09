Alineaciones de New York Red Bulls y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls y San Diego FC se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Sport Illustrated Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene New York Red Bulls vs. San Diego FC este sábado 10 de octubre en el Sport Illustrated Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Publicidad

Cómo llegan New York Red Bulls y San Diego FC

New York Red Bulls viene de caer 0-3 ante St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

San Diego FC viene de empatar 3-3 con Austin FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York Red Bulls y San Diego FC

New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Devin Padelford, Julian Bazan, Tim Parker, Dylan Nealis, Emil Forsberg, Sekou Kone, Mohammed Sofo, Cade Cowell, Eric Maxim Choupo-Moting, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.

Publicidad

San Diego FC (3-4-3): CJ Dos Santos, Ian Murphy, Ian Pilcher, Manu Duah, Kieran Sargeant, Anibal Godoy, Jeppe Tverskov, Oscar Verhoeven, David Vazquez, Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer. DT: Mikey Varas.

Suplentes de New York Red Bulls: Robert Voloder, Connor Faello, Tanner Rosborough, Andy Rojas, John McCarthy, Nate Worth, Pedro Castro.

Suplentes de San Diego FC: Dagur Dan Thorhallsson, Bryan Zamble, Pedro J Soma, Ryu Marcus Alstrup, Osvald Soe, Alejandro Alvarado, Alex Mighten, Cedric Bakambu, Christopher McVey.

Publicidad

La previa de New York Red Bulls y San Diego FC: todo lo que hay que saber