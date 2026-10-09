Alineaciones de New York Red Bulls y San Diego FC por la MLS: formaciones probables

Se viene New York Red Bulls vs. San Diego FC este sábado 10 de octubre en el Sport Illustrated Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan New York Red Bulls y San Diego FC
New York Red Bulls viene de caer 0-3 ante St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
San Diego FC viene de empatar 3-3 con Austin FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York Red Bulls y San Diego FC
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Devin Padelford, Julian Bazan, Tim Parker, Dylan Nealis, Emil Forsberg, Sekou Kone, Mohammed Sofo, Cade Cowell, Eric Maxim Choupo-Moting, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.
San Diego FC (3-4-3): CJ Dos Santos, Ian Murphy, Ian Pilcher, Manu Duah, Kieran Sargeant, Anibal Godoy, Jeppe Tverskov, Oscar Verhoeven, David Vazquez, Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer. DT: Mikey Varas.
Suplentes de New York Red Bulls: Robert Voloder, Connor Faello, Tanner Rosborough, Andy Rojas, John McCarthy, Nate Worth, Pedro Castro.
Suplentes de San Diego FC: Dagur Dan Thorhallsson, Bryan Zamble, Pedro J Soma, Ryu Marcus Alstrup, Osvald Soe, Alejandro Alvarado, Alex Mighten, Cedric Bakambu, Christopher McVey.
La previa de New York Red Bulls y San Diego FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Sport Illustrated Stadium
- Próximo partido de New York Red Bulls: vs. D.C. United, miércoles 14 de octubre
- Próximo partido de San Diego FC: vs. Houston Dynamo, jueves 15 de octubre