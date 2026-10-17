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Alineaciones de Orlando City y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Orlando City y D.C. United se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Inter.co Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Orlando City vs. DC, MLS
Orlando City vs. DC, MLS

Orlando City recibe a D.C. United este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de empatar 3-3 con Toronto FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de ganarle 2-1 a New York Red Bulls y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Orlando City y D.C. United

Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Iván Angulo, David Brekalo, Iago Silva, Adrián Marín, Eduard Atuesta, Luis Otávio, Wilder Cartagena, Harvey Sarajian, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.

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D.C. United (4-3-3): Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Andre Dozzell, Brandon Servania, Óscar Avilez, Tai Baribo, Jackson Hopkins. DT: René Weiler.

La previa de Orlando City y D.C. United: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Inter.co Stadium
  • Historial: 25 cruces — Orlando City ganó 10, D.C. United ganó 11 y empataron 5
  • Último antecedente: 25/04/2026: D.C. United 3-2 Orlando City
  • Próximo partido de Orlando City: vs. New York City FC, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de D.C. United: vs. FC Cincinnati, miércoles 21 de octubre
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