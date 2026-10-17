Alineaciones de Orlando City y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Orlando City recibe a D.C. United este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de empatar 3-3 con Toronto FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de ganarle 2-1 a New York Red Bulls y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Orlando City y D.C. United
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Iván Angulo, David Brekalo, Iago Silva, Adrián Marín, Eduard Atuesta, Luis Otávio, Wilder Cartagena, Harvey Sarajian, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.
D.C. United (4-3-3): Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Andre Dozzell, Brandon Servania, Óscar Avilez, Tai Baribo, Jackson Hopkins. DT: René Weiler.
La previa de Orlando City y D.C. United: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Inter.co Stadium
- Historial: 25 cruces — Orlando City ganó 10, D.C. United ganó 11 y empataron 5
- Último antecedente: 25/04/2026: D.C. United 3-2 Orlando City
- Próximo partido de Orlando City: vs. New York City FC, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de D.C. United: vs. FC Cincinnati, miércoles 21 de octubre