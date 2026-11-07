Orlando City vs. New England Revolution en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Orlando City y New England Revolution se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City recibe a New England Revolution este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium.

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Orlando City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Orlando City perdió 0-4 como visitante ante Charlotte FC. El conjunto marcha 9° con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Chicago Fire.

New England Revolution viene de perder 1-2 como local ante Inter Miami. El equipo ocupa el puesto 3 con 58 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante New York Red Bulls.

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El historial entre Orlando City y New England Revolution

Orlando City y New England Revolution se enfrentaron 28 veces en los últimos años: 10 triunfos de Orlando City, 10 de New England Revolution y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/09/2026 New England Revolution vs. Orlando City 4-2 MLS 29/04/2026 New England Revolution vs. Orlando City 3-4 US Open Cup 19/07/2025 New England Revolution vs. Orlando City 1-2 MLS 10/05/2025 Orlando City vs. New England Revolution 3-3 MLS 14/09/2024 Orlando City vs. New England Revolution 3-0 MLS 13/07/2024 New England Revolution vs. Orlando City 1-3 MLS 11/02/2024 Orlando City vs. New England Revolution 3-1 Club Friendlies 07/10/2023 Orlando City vs. New England Revolution 3-2 MLS 17/06/2023 New England Revolution vs. Orlando City 3-1 MLS 19/02/2023 Orlando City vs. New England Revolution 1-2 Club Friendlies

Horario del partido

México: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

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En síntesis