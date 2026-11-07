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Orlando City vs. New England Revolution en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Orlando City y New England Revolution se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City vs. New England, MLS
Orlando City vs. New England, MLS

Orlando City recibe a New England Revolution este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium.

Orlando City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Orlando City perdió 0-4 como visitante ante Charlotte FC. El conjunto marcha 9° con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Chicago Fire.

New England Revolution viene de perder 1-2 como local ante Inter Miami. El equipo ocupa el puesto 3 con 58 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante New York Red Bulls.

El historial entre Orlando City y New England Revolution

Orlando City y New England Revolution se enfrentaron 28 veces en los últimos años: 10 triunfos de Orlando City, 10 de New England Revolution y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/09/2026New England Revolution vs. Orlando City4-2MLS
29/04/2026New England Revolution vs. Orlando City3-4US Open Cup
19/07/2025New England Revolution vs. Orlando City1-2MLS
10/05/2025Orlando City vs. New England Revolution3-3MLS
14/09/2024Orlando City vs. New England Revolution3-0MLS
13/07/2024New England Revolution vs. Orlando City1-3MLS
11/02/2024Orlando City vs. New England Revolution3-1Club Friendlies
07/10/2023Orlando City vs. New England Revolution3-2MLS
17/06/2023New England Revolution vs. Orlando City3-1MLS
19/02/2023Orlando City vs. New England Revolution1-2Club Friendlies

Horario del partido

  • México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • Orlando City y New England Revolution se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Orlando City suma 43 puntos en el torneo.
  • New England Revolution suma 58 puntos en el torneo.
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