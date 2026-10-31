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Alineaciones de Charlotte FC y Orlando City por la MLS: formaciones probables

Charlotte FC y Orlando City se enfrentan este sábado 31 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Charlotte FC vs. Orlando City, MLS
Charlotte FC vs. Orlando City, MLS

Charlotte FC recibe a Orlando City este sábado 31 de octubre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 33 de la MLS. Charlotte FC viene de ganarle 4-0 a CF Montreal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Orlando City viene de empatar 2-2 con Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Charlotte FC y Orlando City

Charlotte FC (4-2-3-1): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Pep Biel, Djibril Diani, Rodolfo Aloko, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.

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Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Zakaria Taifi, David Brekalo, Iago Silva, Vinícius Nogueira, Justin Ellis, Luis Otávio, Braian Ojeda, Iván Angulo, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.

La previa de Charlotte FC y Orlando City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de México)
  • Historial: 13 cruces — Charlotte FC ganó 3, Orlando City ganó 7 y empataron 5
  • Último antecedente: 22/04/2026: Orlando City 4-1 Charlotte FC
  • Próximo partido de Charlotte FC: vs. Inter Miami, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Orlando City: vs. New England Revolution, sábado 7 de noviembre
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