Alineaciones de Charlotte FC y Orlando City por la MLS: formaciones probables

Charlotte FC recibe a Orlando City este sábado 31 de octubre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 33 de la MLS. Charlotte FC viene de ganarle 4-0 a CF Montreal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Orlando City viene de empatar 2-2 con Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Charlotte FC y Orlando City
Charlotte FC (4-2-3-1): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Pep Biel, Djibril Diani, Rodolfo Aloko, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Zakaria Taifi, David Brekalo, Iago Silva, Vinícius Nogueira, Justin Ellis, Luis Otávio, Braian Ojeda, Iván Angulo, Antoine Griezmann, Martín Ojeda. DT: Martín Perelman.
La previa de Charlotte FC y Orlando City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 11:00 (hora de México)
- Historial: 13 cruces — Charlotte FC ganó 3, Orlando City ganó 7 y empataron 5
- Último antecedente: 22/04/2026: Orlando City 4-1 Charlotte FC
- Próximo partido de Charlotte FC: vs. Inter Miami, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Orlando City: vs. New England Revolution, sábado 7 de noviembre