Alineaciones de Portland Timbers y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Portland Timbers recibe a Charlotte FC este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de empatar 0-0 con Colorado Rapids y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de empatar 2-2 con Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Portland Timbers y Charlotte FC
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Joel Waterman, Kamal Miller, Jimer Fory, Eric Izoita, Diego Chará, David Pereira Da Costa, Omir Fernandez, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Martí Cifuentes.
Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, David Schnegg, Djibril Diani, Ashley Westwood, Pep Biel, Rodolfo Aloko, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.
La previa de Portland Timbers y Charlotte FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Providence Park
- Historial: 2 cruces — Portland Timbers ganó 0, Charlotte FC ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 15/02/2025: Charlotte FC 2-0 Portland Timbers
- Próximo partido de Portland Timbers: vs. St. Louis City, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Charlotte FC: vs. CF Montreal, miércoles 28 de octubre