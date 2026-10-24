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Alineaciones de Portland Timbers y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Portland Timbers y Charlotte FC se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Providence Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Timbers vs. Charlotte FC, MLS
Timbers vs. Charlotte FC, MLS

Portland Timbers recibe a Charlotte FC este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de empatar 0-0 con Colorado Rapids y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de empatar 2-2 con Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Portland Timbers y Charlotte FC

Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Joel Waterman, Kamal Miller, Jimer Fory, Eric Izoita, Diego Chará, David Pereira Da Costa, Omir Fernandez, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Martí Cifuentes.

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Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, David Schnegg, Djibril Diani, Ashley Westwood, Pep Biel, Rodolfo Aloko, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.

La previa de Portland Timbers y Charlotte FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: Providence Park
  • Historial: 2 cruces — Portland Timbers ganó 0, Charlotte FC ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 15/02/2025: Charlotte FC 2-0 Portland Timbers
  • Próximo partido de Portland Timbers: vs. St. Louis City, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Charlotte FC: vs. CF Montreal, miércoles 28 de octubre
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