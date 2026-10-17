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Alineaciones de Seattle Sounders y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders y CF Montreal se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Lumen Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sounders FC vs. CF Montreal, MLS
Sounders FC vs. CF Montreal, MLS

Seattle Sounders recibe a CF Montreal este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de caer 0-1 ante FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. CF Montreal viene de caer 0-3 ante Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Seattle Sounders y CF Montreal

Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Stuart Russell Hawkins, Jackson Ragen, Yeimar Gómez Andrade, Snyder Brunell, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Sébastian Gómez, Dejan Joveljić, Paul Arriola. DT: Brian Schmetzer.

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CF Montreal (4-2-3-1): Sébastian Breza, Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brandan Craig, Luca Petrasso, Matty Longstaff, Alexis Sánchez, Daniel Pereira, Wikelman Carmona, Daniel Ríos, Noah Streit. DT: Philippe Eullaffroy.

La previa de Seattle Sounders y CF Montreal: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Lumen Field
  • Historial: 10 cruces — Seattle Sounders ganó 3, CF Montreal ganó 6 y empataron 1
  • Último antecedente: 07/04/2024: Seattle Sounders 5-0 CF Montreal
  • Próximo partido de Seattle Sounders: vs. San Diego FC, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de CF Montreal: vs. Nashville SC, sábado 24 de octubre
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