Alineaciones de Seattle Sounders y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders recibe a CF Montreal este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de caer 0-1 ante FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. CF Montreal viene de caer 0-3 ante Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Seattle Sounders y CF Montreal
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Stuart Russell Hawkins, Jackson Ragen, Yeimar Gómez Andrade, Snyder Brunell, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Sébastian Gómez, Dejan Joveljić, Paul Arriola. DT: Brian Schmetzer.
CF Montreal (4-2-3-1): Sébastian Breza, Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brandan Craig, Luca Petrasso, Matty Longstaff, Alexis Sánchez, Daniel Pereira, Wikelman Carmona, Daniel Ríos, Noah Streit. DT: Philippe Eullaffroy.
La previa de Seattle Sounders y CF Montreal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Lumen Field
- Historial: 10 cruces — Seattle Sounders ganó 3, CF Montreal ganó 6 y empataron 1
- Último antecedente: 07/04/2024: Seattle Sounders 5-0 CF Montreal
- Próximo partido de Seattle Sounders: vs. San Diego FC, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de CF Montreal: vs. Nashville SC, sábado 24 de octubre