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Alineaciones de Seattle Sounders y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders y Houston Dynamo se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio Lumen Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sounders FC vs. Houston Dynamo, MLS
Sounders FC vs. Houston Dynamo, MLS

Seattle Sounders recibe a Houston Dynamo este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de empatar 2-2 con San Diego FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Houston Dynamo viene de empatar 0-0 con Minnesota United y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Seattle Sounders y Houston Dynamo

Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldan, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Dejan Joveljić, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.

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Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Antônio Carlos, Franco Negri, Mateusz Bogusz, Diadié Samassékou, Agustín Bouzat, Lyle Foster, Duncan McGuire.

La previa de Seattle Sounders y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Lumen Field
  • Historial: 40 cruces — Seattle Sounders ganó 23, Houston Dynamo ganó 7 y empataron 12
  • Último antecedente: 05/04/2026: Houston Dynamo 0-1 Seattle Sounders
  • Próximo partido de Seattle Sounders: vs. Vancouver Whitecaps, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Houston Dynamo: vs. Portland Timbers, lunes 2 de noviembre
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