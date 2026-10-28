Alineaciones de Seattle Sounders y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders recibe a Houston Dynamo este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field. Seattle Sounders viene de empatar 2-2 con San Diego FC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Houston Dynamo viene de empatar 0-0 con Minnesota United y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Seattle Sounders y Houston Dynamo
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldan, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Dejan Joveljić, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Antônio Carlos, Franco Negri, Mateusz Bogusz, Diadié Samassékou, Agustín Bouzat, Lyle Foster, Duncan McGuire.
La previa de Seattle Sounders y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Lumen Field
- Historial: 40 cruces — Seattle Sounders ganó 23, Houston Dynamo ganó 7 y empataron 12
- Último antecedente: 05/04/2026: Houston Dynamo 0-1 Seattle Sounders
- Próximo partido de Seattle Sounders: vs. Vancouver Whitecaps, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. Portland Timbers, lunes 2 de noviembre