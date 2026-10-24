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Alineaciones de Sporting Kansas City y Austin FC por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City y Austin FC se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Sporting Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting KC vs. Austin, MLS
Sporting KC vs. Austin, MLS

Sporting Kansas City recibe a Austin FC este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 1-3 ante Real Salt Lake y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Austin FC viene de caer 1-2 ante Vancouver Whitecaps y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sporting Kansas City y Austin FC

Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Bartlett, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Kwaku Agyabeng, Zorhan Bassong, Calvin Harris, Taylor Calheira, Stephen Afrifa. DT: Raphael Wicky.

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Austin FC (3-4-3): Brad Stuver, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Christian Ramirez, Ervin Torres, Besard Šabović, Myrto Uzuni, Joseph Rosales, Brandon Vázquez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.

La previa de Sporting Kansas City y Austin FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Sporting Park
  • Historial: 13 cruces — Sporting Kansas City ganó 5, Austin FC ganó 7 y empataron 1
  • Último antecedente: 17/05/2026: Austin FC 1-2 Sporting Kansas City
  • Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Minnesota United, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Austin FC: vs. Real Salt Lake, jueves 29 de octubre
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