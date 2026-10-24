Alineaciones de Sporting Kansas City y Austin FC por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City recibe a Austin FC este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 1-3 ante Real Salt Lake y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Austin FC viene de caer 1-2 ante Vancouver Whitecaps y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sporting Kansas City y Austin FC
Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Jacob Bartlett, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Emir Karić, André Luiz, Kwaku Agyabeng, Zorhan Bassong, Calvin Harris, Taylor Calheira, Stephen Afrifa. DT: Raphael Wicky.
Austin FC (3-4-3): Brad Stuver, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Christian Ramirez, Ervin Torres, Besard Šabović, Myrto Uzuni, Joseph Rosales, Brandon Vázquez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.
La previa de Sporting Kansas City y Austin FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Sporting Park
- Historial: 13 cruces — Sporting Kansas City ganó 5, Austin FC ganó 7 y empataron 1
- Último antecedente: 17/05/2026: Austin FC 1-2 Sporting Kansas City
- Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Minnesota United, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Austin FC: vs. Real Salt Lake, jueves 29 de octubre