Alineaciones de Sporting Kansas City y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City recibe a Real Salt Lake este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 0-4 ante Nashville SC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de empatar 1-1 con San Jose Earthquakes y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sporting Kansas City y Real Salt Lake
Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, André Luiz, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Ian James, Magomed-Shapi Suleymanov, Zorhan Bassong, Kwaku Agyabeng, Seymour Reid, Rubén Ramos, Jayden Reid. DT: Raphael Wicky.
Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, DeAndre Yedlin, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Noel Caliskan, Stijn Spierings, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.
La previa de Sporting Kansas City y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Sporting Park
- Historial: 51 cruces — Sporting Kansas City ganó 17, Real Salt Lake ganó 21 y empataron 14
- Último antecedente: 04/04/2026: Real Salt Lake 3-1 Sporting Kansas City
- Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Austin FC, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. St. Louis City, domingo 25 de octubre