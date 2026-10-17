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Alineaciones de Sporting Kansas City y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Sporting Kansas City y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Sporting Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting KC vs. Real Salt Lake, MLS
Sporting KC vs. Real Salt Lake, MLS

Sporting Kansas City recibe a Real Salt Lake este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Sporting Kansas City viene de caer 0-4 ante Nashville SC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de empatar 1-1 con San Jose Earthquakes y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sporting Kansas City y Real Salt Lake

Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, André Luiz, Jansen Miller, Wyatt Meyer, Ian James, Magomed-Shapi Suleymanov, Zorhan Bassong, Kwaku Agyabeng, Seymour Reid, Rubén Ramos, Jayden Reid. DT: Raphael Wicky.

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Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, DeAndre Yedlin, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Noel Caliskan, Stijn Spierings, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.

La previa de Sporting Kansas City y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Sporting Park
  • Historial: 51 cruces — Sporting Kansas City ganó 17, Real Salt Lake ganó 21 y empataron 14
  • Último antecedente: 04/04/2026: Real Salt Lake 3-1 Sporting Kansas City
  • Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Austin FC, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Real Salt Lake: vs. St. Louis City, domingo 25 de octubre
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