Alineaciones de St. Louis City y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Se viene St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps este miércoles 14 de octubre en el Energizer Park desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan St. Louis City y Vancouver Whitecaps
St. Louis City viene de ganarle 6-2 a LA Galaxy y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Vancouver Whitecaps viene de empatar 1-1 con LAFC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de St. Louis City y Vancouver Whitecaps
St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Dante Polvara, Timo Baumgartl, Lukas MacNaughton, Tomas Totland, Chris Durkin, Daniel Edelman, Conrad Wallem, Alexandru Matan, Rafael Navarro, Carlo Holse. DT: Yoann Damet.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Tate Johnson, Ralph Priso, Mathias Laborda, Edier Ocampo, Ryan Gauld, Andres Cubas, Oliver Larraz, Brian White, Yadaly Diaby, Emmanuel Sabbi. DT: Jesper Sorensen.
Suplentes de St. Louis City: Tomas Ostrak, Simon Becher, Rafael Santos, Fallou Fall, Miguel Perez, Ben Lundt, Damion Downs, Jeong Sang-bin, Jaziel Orozco.
Suplentes de Vancouver Whitecaps: Ranko Veselinovic, Cheikh Sabaly, Bruno Caicedo, Rayan Elloumi, Aleksa Cvetkovic, Mihail Gherasimencov, Isaac Boehmer, Rui Modesto.
La previa de St. Louis City y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Energizer Park
- Próximo partido de St. Louis City: vs. Minnesota United, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Austin FC, domingo 18 de octubre