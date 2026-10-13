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Alineaciones de St. Louis City y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

St. Louis City y Vancouver Whitecaps se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Energizer Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

STL FC vs. Whitecaps, MLS
STL FC vs. Whitecaps, MLS

Se viene St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps este miércoles 14 de octubre en el Energizer Park desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan St. Louis City y Vancouver Whitecaps

St. Louis City viene de ganarle 6-2 a LA Galaxy y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Vancouver Whitecaps viene de empatar 1-1 con LAFC y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de St. Louis City y Vancouver Whitecaps

St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Dante Polvara, Timo Baumgartl, Lukas MacNaughton, Tomas Totland, Chris Durkin, Daniel Edelman, Conrad Wallem, Alexandru Matan, Rafael Navarro, Carlo Holse. DT: Yoann Damet.

Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Tate Johnson, Ralph Priso, Mathias Laborda, Edier Ocampo, Ryan Gauld, Andres Cubas, Oliver Larraz, Brian White, Yadaly Diaby, Emmanuel Sabbi. DT: Jesper Sorensen.

Suplentes de St. Louis City: Tomas Ostrak, Simon Becher, Rafael Santos, Fallou Fall, Miguel Perez, Ben Lundt, Damion Downs, Jeong Sang-bin, Jaziel Orozco.

Suplentes de Vancouver Whitecaps: Ranko Veselinovic, Cheikh Sabaly, Bruno Caicedo, Rayan Elloumi, Aleksa Cvetkovic, Mihail Gherasimencov, Isaac Boehmer, Rui Modesto.

La previa de St. Louis City y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Energizer Park
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. Minnesota United, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. Austin FC, domingo 18 de octubre
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