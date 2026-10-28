Alineaciones de Toronto FC y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Toronto FC recibe a D.C. United este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio BMO Field. Toronto FC viene de caer 2-4 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de caer 0-2 ante FC Cincinnati y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Toronto FC y D.C. United
Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Richie Laryea, Benjamín Kuščević, Zane Monlouis, Matheus Pereira, Niklas Dorsch, Djordje Mihailović, Jonathan Osorio, Theo Corbeanu, Josh Sargent, Lewis Morgan. DT: Robin Fraser.
D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Brandon Servania, Andre Dozzell, Gavin Turner, Nathan Ordaz, Peglow. DT: René Weiler.
La previa de Toronto FC y D.C. United: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio BMO Field
- Historial: 47 cruces — Toronto FC ganó 15, D.C. United ganó 19 y empataron 13
- Último antecedente: 25/07/2026: D.C. United 2-1 Toronto FC
- Próximo partido de Toronto FC: vs. Atlanta United, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de D.C. United: vs. Columbus Crew, sábado 31 de octubre