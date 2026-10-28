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Alineaciones de Toronto FC y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Toronto FC y D.C. United se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio BMO Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Toronto FC vs. DC, MLS
Toronto FC vs. DC, MLS

Toronto FC recibe a D.C. United este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Estadio BMO Field. Toronto FC viene de caer 2-4 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de caer 0-2 ante FC Cincinnati y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Toronto FC y D.C. United

Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Richie Laryea, Benjamín Kuščević, Zane Monlouis, Matheus Pereira, Niklas Dorsch, Djordje Mihailović, Jonathan Osorio, Theo Corbeanu, Josh Sargent, Lewis Morgan. DT: Robin Fraser.

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D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Brandon Servania, Andre Dozzell, Gavin Turner, Nathan Ordaz, Peglow. DT: René Weiler.

La previa de Toronto FC y D.C. United: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio BMO Field
  • Historial: 47 cruces — Toronto FC ganó 15, D.C. United ganó 19 y empataron 13
  • Último antecedente: 25/07/2026: D.C. United 2-1 Toronto FC
  • Próximo partido de Toronto FC: vs. Atlanta United, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de D.C. United: vs. Columbus Crew, sábado 31 de octubre
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