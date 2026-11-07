Alineaciones de Philadelphia Union y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union y Toronto FC se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Subaru Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Philadelphia Union recibe a Toronto FC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de caer 0-1 ante FC Cincinnati y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de caer 1-3 ante Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.