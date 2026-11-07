Alineaciones de Philadelphia Union y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union recibe a Toronto FC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de caer 0-1 ante FC Cincinnati y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de caer 1-3 ante Atlanta United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Philadelphia Union y Toronto FC
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Quinn Sullivan, Indiana Vassilev, Jovan Lukić, Benjamín Bender, Ezekiel Alladoh, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.
Toronto FC (4-4-2): William Yarbrough, Richie Laryea, Zane Monlouis, Nickseon Gomis, Matheus Pereira, Jonathan Osorio, Niklas Dorsch, Djordje Mihailović, Dániel Sallói, Josh Sargent, Theo Corbeanu. DT: Robin Fraser.
La previa de Philadelphia Union y Toronto FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: Subaru Park
- Historial: 39 cruces — Philadelphia Union ganó 13, Toronto FC ganó 15 y empataron 11
- Último antecedente: 22/04/2026: Toronto FC 3-3 Philadelphia Union