Alineaciones de Atlanta United y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

Atlanta United recibe a Toronto FC este domingo 1 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Atlanta United viene de caer 1-2 ante New York City FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de ganarle 2-1 a D.C. United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlanta United y Toronto FC
Atlanta United (4-2-3-1): Lucas Hoyos, Tomás Jacob, Paulo Díaz, Júnior Alonso, Matthew Edwards, Mauricio Amaro, Tristan Muyumba, Giuliano Galoppo, Aleksey Miranchuk, Breel Embolo, Miguel Almirón. DT: Tata Martino.
Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Richie Laryea, Benjamín Kuščević, Nickseon Gomis, Matheus Pereira, Niklas Dorsch, Djordje Mihailović, Jonathan Osorio, Theo Corbeanu, Josh Sargent, Dániel Sallói. DT: Robin Fraser.
La previa de Atlanta United y Toronto FC: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 15:30 (hora de México)
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Historial: 20 cruces — Atlanta United ganó 6, Toronto FC ganó 6 y empataron 8
- Último antecedente: 25/04/2026: Toronto FC 1-2 Atlanta United
- Próximo partido de Atlanta United: vs. New York Red Bulls, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Toronto FC: vs. Philadelphia Union, sábado 7 de noviembre