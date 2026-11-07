Philadelphia Union vs. Toronto FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 34 de la MLS

Philadelphia Union y Toronto FC se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Subaru Park, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Philadelphia Union recibe a Toronto FC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Con la fase regular llegando a su final, Philadelphia Union necesita reencontrarse con el triunfo para asegurar su lugar entre los mejores de la conferencia.

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El equipo local llega golpeado por dos derrotas en fila y no puede permitirse relajar el acelerador a esta altura de la MLS. Enfrente tendrá a un Toronto que ya no pelea por nada grande, pero que puede meterse en la pelea ajena sin ningún problema.

La actualidad de ambos equipos

Philadelphia Union viene de una racha floja: cayó ante Cincinnati, empató sin goles con Nashville y antes perdió como local frente a New England. Son apenas dos puntos de nueve posibles, un bajón justo cuando el calendario se achica y la sexta posición empieza a sentir la respiración de los que vienen atrás.

Toronto FC no atraviesa su mejor momento tampoco. Después de ganarle a D.C. United, volvió a mostrar fisuras con una goleada en contra ante Columbus y una nueva caída ante Atlanta United. El equipo está 11° y sin chances reales de pelear por algo importante, pero esa misma falta de presión puede jugar a su favor en Subaru Park.

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El historial entre Philadelphia Union y Toronto FC

El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para los canadienses: de 39 enfrentamientos, Toronto ganó 15, Philadelphia 13 y hubo 11 empates. En goles también se nota la paridad, 59 contra 55 a favor del conjunto estadounidense.

El antecedente más reciente fue un partidazo: 3-3 en abril en cancha de Toronto. Antes de eso hubo más empates que goleadas, un patrón que marca lo peleados que suelen ser estos cruces más allá de las posiciones en la tabla.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/04/2026 Toronto FC vs. Philadelphia Union 3-3 MLS 09/08/2025 Philadelphia Union vs. Toronto FC 1-1 MLS 28/05/2025 Toronto FC vs. Philadelphia Union 1-2 MLS 13/07/2024 Toronto FC vs. Philadelphia Union 2-1 MLS 29/05/2024 Philadelphia Union vs. Toronto FC 0-0 MLS 30/08/2023 Toronto FC vs. Philadelphia Union 3-1 MLS 22/04/2023 Philadelphia Union vs. Toronto FC 4-2 MLS 09/10/2022 Philadelphia Union vs. Toronto FC 4-0 MLS 16/04/2022 Toronto FC vs. Philadelphia Union 2-1 MLS 27/10/2021 Toronto FC vs. Philadelphia Union 2-2 MLS

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Horario del partido

México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis