Atlanta United vs. Toronto FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Atlanta United recibe a Toronto FC este domingo 1 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Con la temporada regular prácticamente agotándose, Atlanta United necesita reaccionar y no tiene margen para seguir regalando puntos. Toronto FC, en cambio, llega con la confianza de haber cortado una mala racha en la última fecha.
Ninguno de los dos pelea por los puestos de privilegio, pero ambos todavía tienen chances de meterse en zona de playoffs y cada punto empieza a pesar distinto en esta parte del calendario.
La actualidad de ambos equipos
Atlanta United atraviesa un momento complicado: perdió sus últimos tres partidos, incluyendo dos como local, y el funcionamiento del equipo no termina de aparecer. Con 30 puntos en 32 fechas y en el puesto 14, la visita de Toronto llega en el peor momento posible para buscar un golpe de efecto en su propia cancha.
Toronto FC llega mejor parado, aunque también con altibajos. Viene de ganarle a D.C. United tras un traspié duro ante Columbus Crew, y esa alternancia de buenos y malos resultados lo tiene en el puesto 11 con 39 unidades. Un triunfo como visitante le vendría bien para asegurar terreno en la tabla.
El historial entre Atlanta United y Toronto FC
El historial entre ambos está completamente parejo: de los 20 enfrentamientos, Atlanta ganó 6, Toronto ganó 6 y hubo 8 empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, 29. El duelo más reciente, en abril de este año, terminó con triunfo de Atlanta 2-1 jugando como visitante en Toronto, y en los encuentros previos también hubo de todo: empates sin goles, goleadas puntuales y partidos cerrados que se definieron por detalles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Toronto FC vs. Atlanta United
|1-2
|MLS
|24/08/2025
|Atlanta United vs. Toronto FC
|0-0
|MLS
|12/07/2025
|Toronto FC vs. Atlanta United
|1-1
|MLS
|29/06/2024
|Atlanta United vs. Toronto FC
|2-1
|MLS
|23/03/2024
|Toronto FC vs. Atlanta United
|2-0
|MLS
|15/04/2023
|Toronto FC vs. Atlanta United
|2-2
|MLS
|05/03/2023
|Atlanta United vs. Toronto FC
|1-1
|MLS
|10/09/2022
|Atlanta United vs. Toronto FC
|4-2
|MLS
|25/06/2022
|Toronto FC vs. Atlanta United
|2-1
|MLS
|30/10/2021
|Atlanta United vs. Toronto FC
|1-1
|MLS
Horario del partido
- México: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Atlanta United y Toronto FC se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Atlanta United suma 30 puntos en el torneo.
- Toronto FC suma 39 puntos en el torneo.