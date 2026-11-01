Atlanta United vs. Toronto FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Atlanta United y Toronto FC se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Mercedes-Benz Stadium, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Atlanta United recibe a Toronto FC este domingo 1 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Con la temporada regular prácticamente agotándose, Atlanta United necesita reaccionar y no tiene margen para seguir regalando puntos. Toronto FC, en cambio, llega con la confianza de haber cortado una mala racha en la última fecha.

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Ninguno de los dos pelea por los puestos de privilegio, pero ambos todavía tienen chances de meterse en zona de playoffs y cada punto empieza a pesar distinto en esta parte del calendario.

La actualidad de ambos equipos

Atlanta United atraviesa un momento complicado: perdió sus últimos tres partidos, incluyendo dos como local, y el funcionamiento del equipo no termina de aparecer. Con 30 puntos en 32 fechas y en el puesto 14, la visita de Toronto llega en el peor momento posible para buscar un golpe de efecto en su propia cancha.

Toronto FC llega mejor parado, aunque también con altibajos. Viene de ganarle a D.C. United tras un traspié duro ante Columbus Crew, y esa alternancia de buenos y malos resultados lo tiene en el puesto 11 con 39 unidades. Un triunfo como visitante le vendría bien para asegurar terreno en la tabla.

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El historial entre Atlanta United y Toronto FC

El historial entre ambos está completamente parejo: de los 20 enfrentamientos, Atlanta ganó 6, Toronto ganó 6 y hubo 8 empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, 29. El duelo más reciente, en abril de este año, terminó con triunfo de Atlanta 2-1 jugando como visitante en Toronto, y en los encuentros previos también hubo de todo: empates sin goles, goleadas puntuales y partidos cerrados que se definieron por detalles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Toronto FC vs. Atlanta United 1-2 MLS 24/08/2025 Atlanta United vs. Toronto FC 0-0 MLS 12/07/2025 Toronto FC vs. Atlanta United 1-1 MLS 29/06/2024 Atlanta United vs. Toronto FC 2-1 MLS 23/03/2024 Toronto FC vs. Atlanta United 2-0 MLS 15/04/2023 Toronto FC vs. Atlanta United 2-2 MLS 05/03/2023 Atlanta United vs. Toronto FC 1-1 MLS 10/09/2022 Atlanta United vs. Toronto FC 4-2 MLS 25/06/2022 Toronto FC vs. Atlanta United 2-1 MLS 30/10/2021 Atlanta United vs. Toronto FC 1-1 MLS

Horario del partido

México: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

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En síntesis