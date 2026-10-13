Alineaciones de Toronto FC y Orlando City por la MLS: formaciones probables

Se viene Toronto FC vs. Orlando City este miércoles 14 de octubre en el Estadio BMO Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Toronto FC y Orlando City
Toronto FC viene de ganarle 2-1 a CF Montreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Orlando City viene de ganarle 3-2 a Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Toronto FC y Orlando City
Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Matheus Pereira, Benjamin Kuscevic, Nickseon Gomis, Richie Laryea, Alonso Coello, Dániel Sallói, Niklas Dorsch, Jonathan Osorio, Josh Sargent, Theo Corbeanu. DT: Robin Fraser.
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Adrián Marín, Robin Jansson, David Brekalo, Griffin Dorsey, Ivan Angulo, Eduard Atuesta, Joran Gerbet, Justin Ellis, Antoine Griezmann, Martin Ojeda. DT: Martín Perelman.
Suplentes de Toronto FC: Djordje Mihailovic, Derrick Etienne, Zane Monlouis, Emilio Aristizabal, William Yarbrough, Alejandro Piedrahita, Jackson Gilman, Lewis Morgan, Richard Chukwu.
Suplentes de Orlando City: Luis Otávio, Daryl Dike, Tiago, Zakaria Taifi, Nolan Miller, Vinícius Nogueira, Bernardo Rhein, Iago Silva, Gustavo Caraballo.
La previa de Toronto FC y Orlando City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio BMO Field
- Historial: 25 cruces — Toronto FC ganó 10, Orlando City ganó 11 y empataron 4
- Último antecedente: 12/09/2026: Orlando City 3-0 Toronto FC
- Próximo partido de Toronto FC: vs. New York Red Bulls, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Orlando City: vs. D.C. United, sábado 17 de octubre