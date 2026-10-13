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Alineaciones de Toronto FC y Orlando City por la MLS: formaciones probables

Toronto FC y Orlando City se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio BMO Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Toronto FC vs. Orlando City, MLS
Toronto FC vs. Orlando City, MLS

Se viene Toronto FC vs. Orlando City este miércoles 14 de octubre en el Estadio BMO Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Toronto FC y Orlando City

Toronto FC viene de ganarle 2-1 a CF Montreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Orlando City viene de ganarle 3-2 a Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Toronto FC y Orlando City

Toronto FC (4-3-3): Luka Gavran, Matheus Pereira, Benjamin Kuscevic, Nickseon Gomis, Richie Laryea, Alonso Coello, Dániel Sallói, Niklas Dorsch, Jonathan Osorio, Josh Sargent, Theo Corbeanu. DT: Robin Fraser.

Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Adrián Marín, Robin Jansson, David Brekalo, Griffin Dorsey, Ivan Angulo, Eduard Atuesta, Joran Gerbet, Justin Ellis, Antoine Griezmann, Martin Ojeda. DT: Martín Perelman.

Suplentes de Toronto FC: Djordje Mihailovic, Derrick Etienne, Zane Monlouis, Emilio Aristizabal, William Yarbrough, Alejandro Piedrahita, Jackson Gilman, Lewis Morgan, Richard Chukwu.

Suplentes de Orlando City: Luis Otávio, Daryl Dike, Tiago, Zakaria Taifi, Nolan Miller, Vinícius Nogueira, Bernardo Rhein, Iago Silva, Gustavo Caraballo.

La previa de Toronto FC y Orlando City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio BMO Field
  • Historial: 25 cruces — Toronto FC ganó 10, Orlando City ganó 11 y empataron 4
  • Último antecedente: 12/09/2026: Orlando City 3-0 Toronto FC
  • Próximo partido de Toronto FC: vs. New York Red Bulls, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Orlando City: vs. D.C. United, sábado 17 de octubre
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