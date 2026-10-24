Atlanta United vs. Chicago Fire: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

Atlanta United recibe a Chicago Fire este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Los dos llegan en baja forma, con derrotas frescas que les pegan justo cuando la tabla empieza a apretar en la MLS.
Faltan pocas fechas para el cierre de la temporada regular y cada punto empieza a pesar distinto, sobre todo para el que pelea un lugar en playoffs.
La actualidad de ambos equipos
Atlanta United no logra encadenar victorias y el mal momento quedó claro en la última fecha, cuando cayó 1-3 de local ante Inter Miami. En el medio metió un triunfo contundente de visitante, 3-0 frente a CF Montreal, pero también sumó otra derrota por 1-3 contra Cincinnati. Con 30 puntos en 30 partidos y el 14° puesto, el equipo necesita encontrar continuidad en lo que queda.
Chicago Fire llega golpeado pese a tener una campaña sólida: marcha 4° con 48 unidades, pero arrastra dos caídas al hilo, 0-1 ante New England y 1-3 en casa frente a Philadelphia Union. Antes de esa racha negativa había ganado 2-1 a NYCFC, y ahora necesita cortar la seguidilla adversa para no complicarse en la recta final.
El historial entre Atlanta United y Chicago Fire
El historial entre ambos está parejo: de 19 enfrentamientos, Atlanta ganó 8, Chicago 7 y hubo 4 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este sábado, 29 contra 26. En los cruces más recientes no hay un dominador claro, con resultados cortos y hasta un par de empates sin goles que marcan lo parejo de la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Chicago Fire vs. Atlanta United
|1-0
|MLS
|16/07/2025
|Atlanta United vs. Chicago Fire
|2-2
|MLS
|10/05/2025
|Chicago Fire vs. Atlanta United
|2-1
|MLS
|28/04/2024
|Chicago Fire vs. Atlanta United
|0-0
|MLS
|31/03/2024
|Atlanta United vs. Chicago Fire
|3-0
|MLS
|21/05/2023
|Chicago Fire vs. Atlanta United
|3-3
|MLS
|23/04/2023
|Atlanta United vs. Chicago Fire
|2-1
|MLS
|30/07/2022
|Chicago Fire vs. Atlanta United
|0-0
|MLS
|07/05/2022
|Atlanta United vs. Chicago Fire
|4-1
|MLS
|04/07/2021
|Chicago Fire vs. Atlanta United
|3-0
|MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Atlanta United y Chicago Fire se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Atlanta United suma 30 puntos en el torneo.
- Chicago Fire suma 48 puntos en el torneo.