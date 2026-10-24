Atlanta United vs. Chicago Fire: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

Atlanta United y Chicago Fire se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Mercedes-Benz Stadium, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Atlanta United recibe a Chicago Fire este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Los dos llegan en baja forma, con derrotas frescas que les pegan justo cuando la tabla empieza a apretar en la MLS.

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Faltan pocas fechas para el cierre de la temporada regular y cada punto empieza a pesar distinto, sobre todo para el que pelea un lugar en playoffs.

La actualidad de ambos equipos

Atlanta United no logra encadenar victorias y el mal momento quedó claro en la última fecha, cuando cayó 1-3 de local ante Inter Miami. En el medio metió un triunfo contundente de visitante, 3-0 frente a CF Montreal, pero también sumó otra derrota por 1-3 contra Cincinnati. Con 30 puntos en 30 partidos y el 14° puesto, el equipo necesita encontrar continuidad en lo que queda.

Chicago Fire llega golpeado pese a tener una campaña sólida: marcha 4° con 48 unidades, pero arrastra dos caídas al hilo, 0-1 ante New England y 1-3 en casa frente a Philadelphia Union. Antes de esa racha negativa había ganado 2-1 a NYCFC, y ahora necesita cortar la seguidilla adversa para no complicarse en la recta final.

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El historial entre Atlanta United y Chicago Fire

El historial entre ambos está parejo: de 19 enfrentamientos, Atlanta ganó 8, Chicago 7 y hubo 4 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este sábado, 29 contra 26. En los cruces más recientes no hay un dominador claro, con resultados cortos y hasta un par de empates sin goles que marcan lo parejo de la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Chicago Fire vs. Atlanta United 1-0 MLS 16/07/2025 Atlanta United vs. Chicago Fire 2-2 MLS 10/05/2025 Chicago Fire vs. Atlanta United 2-1 MLS 28/04/2024 Chicago Fire vs. Atlanta United 0-0 MLS 31/03/2024 Atlanta United vs. Chicago Fire 3-0 MLS 21/05/2023 Chicago Fire vs. Atlanta United 3-3 MLS 23/04/2023 Atlanta United vs. Chicago Fire 2-1 MLS 30/07/2022 Chicago Fire vs. Atlanta United 0-0 MLS 07/05/2022 Atlanta United vs. Chicago Fire 4-1 MLS 04/07/2021 Chicago Fire vs. Atlanta United 3-0 MLS

Horario del partido

México: 17:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis