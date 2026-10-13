Columbus Crew vs. Charlotte FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

Columbus Crew y Charlotte FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

La MLS entra en su recta decisiva y el miércoles 14 de octubre el Estadio ScottsMiracle-Gro Field recibe un cruce con sabor a playoffs. Charlotte FC llega con el boleto casi asegurado, pero Columbus Crew necesita puntos para no quedar afuera de la pelea.

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Con la jornada 29 encima, cada partido pesa en la tabla y este no es la excepción. Columbus busca recortar camino hacia los puestos de clasificación mientras Charlotte quiere consolidarse entre los mejores de la conferencia.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Columbus Crew llega golpeado tras caer 3-2 de visitante ante Orlando City, un traspié que corta una racha positiva: antes de eso había ganado dos seguidos, ante Inter Miami de local y ante Montreal afuera. El equipo está 13° con 29 puntos en 28 partidos, en una zona media que lo obliga a no fallar si quiere meterse en zona de clasificación.

Charlotte FC, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de ganar 3-2 como local ante FC Dallas, resultado que sirvió para dejar atrás la derrota 0-1 frente a Chicago Fire. Antes de esa caída había ganado como visitante ante D.C. United. Con 46 puntos y el cuarto puesto, el equipo de Carolina del Norte llega como uno de los animadores fuertes de esta parte de la temporada.

El historial entre Columbus Crew y Charlotte FC

El historial entre ambos tiene diez capítulos y lo domina Charlotte FC, con cuatro victorias contra dos de Columbus Crew y cuatro empates. La diferencia de gol también lo favorece, 17 contra 15, en partidos que en general se definieron por poco.

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El antecedente más reciente fue en agosto de 2026, cuando Charlotte FC se impuso 3-1 a Columbus Crew. Antes de ese resultado, también había ganado Charlotte, 3-2, en mayo de 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/08/2026 Charlotte FC vs. Columbus Crew 3-1 MLS 24/05/2025 Charlotte FC vs. Columbus Crew 3-2 MLS 03/05/2025 Columbus Crew vs. Charlotte FC 4-2 MLS 17/07/2024 Columbus Crew vs. Charlotte FC 1-1 MLS 23/03/2024 Charlotte FC vs. Columbus Crew 2-0 MLS 04/06/2023 Columbus Crew vs. Charlotte FC 4-2 MLS 22/04/2023 Charlotte FC vs. Columbus Crew 1-0 MLS 05/10/2022 Charlotte FC vs. Columbus Crew 2-2 MLS 18/06/2022 Columbus Crew vs. Charlotte FC 1-1 MLS 15/02/2022 Columbus Crew vs. Charlotte FC 0-0 Carolina Challenge Cup

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis