Columbus Crew vs. Charlotte FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

La MLS entra en su recta decisiva y el miércoles 14 de octubre el Estadio ScottsMiracle-Gro Field recibe un cruce con sabor a playoffs. Charlotte FC llega con el boleto casi asegurado, pero Columbus Crew necesita puntos para no quedar afuera de la pelea.
Con la jornada 29 encima, cada partido pesa en la tabla y este no es la excepción. Columbus busca recortar camino hacia los puestos de clasificación mientras Charlotte quiere consolidarse entre los mejores de la conferencia.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
Columbus Crew llega golpeado tras caer 3-2 de visitante ante Orlando City, un traspié que corta una racha positiva: antes de eso había ganado dos seguidos, ante Inter Miami de local y ante Montreal afuera. El equipo está 13° con 29 puntos en 28 partidos, en una zona media que lo obliga a no fallar si quiere meterse en zona de clasificación.
Charlotte FC, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de ganar 3-2 como local ante FC Dallas, resultado que sirvió para dejar atrás la derrota 0-1 frente a Chicago Fire. Antes de esa caída había ganado como visitante ante D.C. United. Con 46 puntos y el cuarto puesto, el equipo de Carolina del Norte llega como uno de los animadores fuertes de esta parte de la temporada.
El historial entre Columbus Crew y Charlotte FC
El historial entre ambos tiene diez capítulos y lo domina Charlotte FC, con cuatro victorias contra dos de Columbus Crew y cuatro empates. La diferencia de gol también lo favorece, 17 contra 15, en partidos que en general se definieron por poco.
El antecedente más reciente fue en agosto de 2026, cuando Charlotte FC se impuso 3-1 a Columbus Crew. Antes de ese resultado, también había ganado Charlotte, 3-2, en mayo de 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/08/2026
|Charlotte FC vs. Columbus Crew
|3-1
|MLS
|24/05/2025
|Charlotte FC vs. Columbus Crew
|3-2
|MLS
|03/05/2025
|Columbus Crew vs. Charlotte FC
|4-2
|MLS
|17/07/2024
|Columbus Crew vs. Charlotte FC
|1-1
|MLS
|23/03/2024
|Charlotte FC vs. Columbus Crew
|2-0
|MLS
|04/06/2023
|Columbus Crew vs. Charlotte FC
|4-2
|MLS
|22/04/2023
|Charlotte FC vs. Columbus Crew
|1-0
|MLS
|05/10/2022
|Charlotte FC vs. Columbus Crew
|2-2
|MLS
|18/06/2022
|Columbus Crew vs. Charlotte FC
|1-1
|MLS
|15/02/2022
|Columbus Crew vs. Charlotte FC
|0-0
|Carolina Challenge Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Columbus Crew y Charlotte FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Columbus Crew suma 29 puntos en el torneo.
- Charlotte FC suma 46 puntos en el torneo.