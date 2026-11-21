Messi y las estrellas buscarán estirar la defensa del título por un partido más y así podrían hacerlo este sábado.

Inter Miami, el último campeón del futbol de los Estados Unidos, seguirá trabajando para que no le quiten la corona que ganó la última temporada. Esta tarde, se medirá ante Columbus Crew por la primera ronda de los Play-offs de la MLS 2026. Luego de una campaña más que positiva, quieren llevar las sensaciones a los ‘tú a tú’.

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Las ‘Garzas’ vienen de quedar en la 2° ubicación de la Conferencia Este de esta Major League Soccer, con 60 puntos, tras ganar dieciséis juegos, empatar doce y perder seis. Por su parte, los ‘Black and Gold’ vienen de finalizar en el 7° escalón de la Conferencia Este, con 47 unidades, tras ganar catorce, empatar cinco y caer en quince.

¿Qué pasa si Inter Miami pierde, empata o gana con Columbus Crew por la MLS 2026?

En primer lugar, hay que mencionar que de darse cualquier resultado no habrá un “eliminado” ni un “clasificado” a la siguiente instancia de la Major League Soccer. Esta competición cuenta con un formato muy diferente al de la mayoría de los torneos domésticos del continente, ni siquiera con el tradicional “ida y vuelta”.

La primera ronda de los Play-offs de la MLS 2026 se juega “al mejor de tres partidos”. En este caso, el primero se disputa en cancha de Inter Miami, el segundo en casa de Columbus Crew y el tercero en el estadio de Inter Miami, de ser necesario. El que se imponga en dos de los tres pasará de ronda en este campeonato.

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Inter Miami ya está en la cancha para el desafío [Foto: Getty]

De esta manera, si el equipo de Lionel Messi gana hoy, se pondrá 1-0 en la serie ante Columbus Crew. En cambio, si la visita se lleva la victoria del NU Stadium esta tarde, Inter Miami quedará 0-1 en la serie y con obligaciones de cara al segundo partido. Sí o sí la llave tendrá un ‘adelantado’ en el global de esta primera ronda.

Ahora bien, si hay empate en tiempo regular se disputará una tanda de penales, con el objetivo de saber quién se queda el primer punto de la serie. Si Inter Miami gana la serie desde los doce pasos se pondrá 1-0, y si pierde el que quedará en ventaja será Columbus Crew. No hay alargue en ninguno de los tres juegos de esta fase de Play-offs.