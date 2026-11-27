Este viernes 27 de noviembre continúa la actividad de la Primera Ronda de los Playoffs 2026. Es un duelo de vida o muerte para el vigente campeón de la MLS, ya que hoy se enfrentan Columbus Crew e Inter Miami a partir de las 19:00hs (CDMX) en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio.

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Columbus Crew llega con la moral por las nubes tras dar el golpe de autoridad en el primer partido de la serie al mejor de tres. El conjunto de Ohio goleó 3-0 a domicilio en Florida con un doblete del chileno Gonzalo Tapia y un tanto de Taha Habroune, por lo que una victoria esta noche ante su afición le bastará para sellar su boleto a las Semifinales de la Conferencia Este.

Por su parte, Inter Miami quedó contra las cuerdas y no tiene margen de error si quiere defender su corona y forzar un tercer y definitivo partido en casa. El equipo de Lionel Messi sufrirá la sensible baja en defensa del argentino Gonzalo Luján, quien fue expulsado en el encuentro de ida, además de la ausencia por lesión de Sergio Reguilón en la banda izquierda.

La probable alineación de Columbus Crew

Patrick Schulte

Mohamed Farsi

Steven Moreira

Sean Zawadzki

Malte Amundsen

Anass Zaroury

Dylan Chambost

Taha Habroune

Santiago Rodríguez

Gonzalo Tapia

Brais Méndez

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La probable alineación de Inter Miami