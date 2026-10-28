Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. FC Cincinnati por la MLS: canales de TV y streaming online

Inter Miami se enfrenta a FC Cincinnati por la MLS en un partido clave de la temporada. Conoce qué canales transmitirán el encuentro en vivo y cómo seguirlo online desde México y otros países.

Inter Miami y FC Cincinnati se enfrentan este miércoles 28 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 32 de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se llevará a cabo en el Nu Stadium de Miami y comenzará a partir de las 17:30 hs (tiempo del Centro de México).

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El equipo de Lionel Messi busca asegurar una victoria clave en casa para afianzarse en la parte alta de la tabla de la Conferencia Este de cara a la postemporada, mientras que la escuadra de Cincinnati intentará dar la sorpresa como visitante en el tramo final del certamen.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Inter Miami y FC Cincinnati de este miércoles 28 de octubre por la MLS se podrá ver en directo en México y el resto del mundo a través de la plataforma oficial del torneo:

México: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Centroamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Sudamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Estados Unidos: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) España: Apple TV (MLS Season Pass)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Inter Miami se ubica en la 3ª posición de su zona con 55 puntos acumulados en 31 partidos disputados. La escuadra de las garzas intentará recomponerse de su tropiezo de la fecha pasada (derrota 0-2 frente a New York Red Bulls) y aprovechar el poderío de su delantera para sumar de a tres ante su público.

Por su parte, FC Cincinnati se sitúa en la 15ª casilla general con 42 unidades en 31 compromisos. El conjunto visitante llega con la necesidad de puntuar fuera de casa para cerrar de manera competitiva la fase regular y frenar el empuje de uno de los principales aspirantes de la conferencia.

En sintesis

Lionel Messi busca la victoria con Inter Miami este miércoles 28 de octubre.

con Inter Miami este miércoles 28 de octubre. Inter Miami y FC Cincinnati juegan a las 17:30 en el Nu Stadium por MLS.

juegan a las 17:30 en el Nu Stadium por MLS. Apple TV transmitirá el partido de la Jornada 32 en vivo a nivel global.